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Değişen Milli Eğitim Müdürleri hangileri? Hangi illerde Milli Eğitim Müdürü değişti?

Değişen Milli Eğitim Müdürleri hangileri? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık bünyesinde büyük değişikliklere imza atıyor. Toplamda 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değiştirildi. Bazı isimler direkt olarak görevden alındı ve bunun yanı sıra peyderpey görevden almaların devam edeceği belirtildi. Peki hangi illerde Milli Eğitim Müdürü değişti? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-08-01 14:38:54
Değişen Milli Eğitim Müdürleri hangileri? Hangi illerde Milli Eğitim Müdürü değişti?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık bünyesinde büyük değişikliklere imza atıyor. Toplamda 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değiştirildi. Bazı isimler direkt olarak görevden alındı ve bunun yanı sıra peyderpey görevden almaların devam edeceği belirtildi. Peki hangi illerde Milli Eğitim Müdürü değişti? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? İşte detaylar...

Değişen Milli Eğitim Müdürleri hangileri?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni adımlar attı. Ani bir kararla birçok Milli Eğitim Bakanı görev yerleri değişti. İlleri açıklanan bakanların isimleri netleşmedi. Detaylar bekleniyor.

Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı?

Özellikle Ağustos ayında listede ismi bulunan illerin il milli eğitim müdürlerinin peyderpey görevden alınması bekleniyor.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol Görevden Alındı.

Hangi illerde Milli Eğitim Müdürü değişti?

1-Denizli

2-Muğla

3-Bitlis

4-Karaman

5-Aydın

6-Niğde

7- Gümüşhane

8- Iğdır

9- Çankırı

10-Erzurum

11-Van,

12-Afyon,

13-Ordu

14-Aksaray

15- Şanlıurfa

16-Sinop

17- Zonguldak

18-Tunceli

19-Kars

20-Rize

21-Kocaeli

Hangi şehirlerin Milli Eğitim Müdürü değişti? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişti
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