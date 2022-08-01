Değişen Milli Eğitim Müdürleri hangileri? Hangi illerde Milli Eğitim Müdürü değişti?

Değişen Milli Eğitim Müdürleri hangileri? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık bünyesinde büyük değişikliklere imza atıyor. Toplamda 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değiştirildi. Bazı isimler direkt olarak görevden alındı ve bunun yanı sıra peyderpey görevden almaların devam edeceği belirtildi. Peki hangi illerde Milli Eğitim Müdürü değişti? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? İşte detaylar...