Değişen Milli Eğitim Müdürleri hangileri? Hangi illerde Milli Eğitim Müdürü değişti?
Değişen Milli Eğitim Müdürleri hangileri? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık bünyesinde büyük değişikliklere imza atıyor. Toplamda 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değiştirildi. Bazı isimler direkt olarak görevden alındı ve bunun yanı sıra peyderpey görevden almaların devam edeceği belirtildi. Peki hangi illerde Milli Eğitim Müdürü değişti? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? İşte detaylar...
2022-08-01 14:38:54
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık bünyesinde büyük değişikliklere imza atıyor. Toplamda 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değiştirildi. Bazı isimler direkt olarak görevden alındı ve bunun yanı sıra peyderpey görevden almaların devam edeceği belirtildi. Peki hangi illerde Milli Eğitim Müdürü değişti? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? İşte detaylar...
Değişen Milli Eğitim Müdürleri hangileri?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni adımlar attı. Ani bir kararla birçok Milli Eğitim Bakanı görev yerleri değişti. İlleri açıklanan bakanların isimleri netleşmedi. Detaylar bekleniyor.
Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı?
Özellikle Ağustos ayında listede ismi bulunan illerin il milli eğitim müdürlerinin peyderpey görevden alınması bekleniyor.
Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol Görevden Alındı.
Hangi illerde Milli Eğitim Müdürü değişti?
1-Denizli
2-Muğla
3-Bitlis
4-Karaman
5-Aydın
6-Niğde
7- Gümüşhane
8- Iğdır
9- Çankırı
10-Erzurum
11-Van,
12-Afyon,
13-Ordu
14-Aksaray
15- Şanlıurfa
16-Sinop
17- Zonguldak
18-Tunceli
19-Kars
20-Rize
21-Kocaeli
YORUMLAR (0)