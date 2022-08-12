Değişen emniyet müdürleri son dakika | Hangi illerde emniyet müdürleri değişti?

Değişen emniyet müdürleri son dakika | Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birçok ilde emniyet müdürlerinin görev yerleri değişti. Diyarbakır ve Giresun emniyet müdürleri merkeze alındı. Peki hangi illerde emniyet müdürleri değişti? İşte yanıtı!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birçok ilde emniyet müdürlerinin görev yerleri değişti. Diyarbakır ve Giresun emniyet müdürleri merkeze alındı. Peki hangi illerde emniyet müdürleri değişti? İşte yanıtı!

Değişen emniyet müdürleri son dakika!

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Bu kapsamda 13 emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Aynı zamanda 329 kaymakamın da görev yerleri değişmiş oldu.

Hangi illerde emniyet müdürleri değişti?

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Polis Başmüfettişi,

Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı,

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Diyarbakır İl Emniyet Müdürü,

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü,

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş Sakarya İl Emniyet Müdürü,

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü,

Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü,

Vekaleten Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Kadir Yırtar Karabük İl Emniyet Müdürü,

Vekaleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürü,

Vekaleten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Ali Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü,

Vekaleten Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü,

Vekaleten Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Emniyet Müdürü,

İstanbul Terörle Mücadeleden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Polis Başmüfettişi Kayhan Ay Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak atandı. .