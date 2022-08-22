Ek tercih ücreti nereye yatırılacak? ÖSYM ek tercih ödemesi nasıl yapılır? İkinci tercihi yapmak için para yatırılıyor mu?

Ek tercih ücreti nereye yatırılacak? İkinci tercihlerde şansını denemek isteyenler ek tercih ödemeleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. ÖSYM'nin ek tercih ödemesi konusunda açıklama bekleniyor. Peki ÖSYM ek tercih ödemesi nasıl yapılır? İkinci tercihi yapmak için para yatırılıyor mu? İşte detaylar...

İkinci tercihlerde şansını denemek isteyenler ek tercih ödemeleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. ÖSYM'nin ek tercih ödemesi konusunda açıklama bekleniyor. Peki ÖSYM ek tercih ödemesi nasıl yapılır? İkinci tercihi yapmak için para yatırılıyor mu? İşte detaylar...

Ek tercih ücreti nereye yatırılacak?

Ek tercih için yatırılması gereken ücret ÖSYM tarafından belirlendi. Belirlenen tarihler arasında, ek tercih yapmak isteyen öğrenciler 30 TL ödeme yapacaklar. Ek tercih ücretinin yatırılacağı bankalar;

1) Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

2) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

3) Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

4) Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

5) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

6) ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

7) Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

8) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

ÖSYM ek tercih ödemesi nasıl yapılır?

Ek tercih için yapılacak ödemelerin, anlaşmalı bankalardan yapılması gerekmektedir. Anlaşmalı bankalardan herhangi birinin veznesinden yardım alabilir, internet bankacılığı olan bankaların "eğitim ödemesi" kısmından ödeme yapabilirsiniz.

Ek tercih parası ne zaman yatırılacak?

Kayıt döneminin bitmesinin ardından ek tercihler ve ek tercih ücretini yatırma tarihleri belirlenmiş olacak. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Ek tercih ücreti ne kadar 2022?

ÖSYM tarafından belirlenen ek tercih ücreti 30 TL.

Yerleşen öğrenci ek tercih yapabilir mi?

ÖSYM kılavuzlarında yer alan bilgilere göre; YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oalbiliyorlar. İlk tercih zamanı tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye yerleşen kişilerin 2. yerleştirmeler esnasında puanı kesilirken ilk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.