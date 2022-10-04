AÖF harcı hangi ATM'lerden yatırılır? AÖF kayıt ücreti özel banka ATM'lerinden ödenir mi? Açıköğretim kayıt yenileme harcı nasıl ödenir? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne her yıl olduğu gibi bu sene de binlerce öğrenci kayıt yaptırdı. 2022-2023 Güz döneminde kayıt yenilemek isteyen ve yeni kayıt yapmak isteyenler AÖF kayıt ücretinin (harcının) hangi ATM'lerden yatırılacağını araştırıyor. İşte AÖF harcının yatırılacağı banka ve ATM'ler...

AÖF harcı hangi ATM'lerden yatırılır? AÖF kayıt ücreti özel banka ATM'lerinden ödenir mi? Açıköğretim kayıt yenileme harcı nasıl ödenir? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne her yıl olduğu gibi bu sene de binlerce öğrenci kayıt yaptırdı. 2022-2023 Güz döneminde kayıt yenilemek isteyen ve yeni kayıt yapmak isteyenler AÖF kayıt ücretinin (harcının) hangi ATM'lerden yatırılacağını araştırıyor. İşte AÖF harcının yatırılacağı banka ve ATM'ler...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılan duyuru sonrasında kayıt yenileme işlemleri başladı. Üniversite tarafından yapılan duyuru sonrasında kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AÖF kayıt dönemi başladığında öğrenciler kayıt harçarının hanbi bankadan ve hangi ATM'den yatırılacağı sorusuna yanıt aramaya başlar. Haberimizin detayında AÖF kayıt ücretleri (harçları) yatırıan ATM'ler yer alıyor.

AÖF harcı hangi ATM'lerden yatırılır

2022-2023 yılı AÖF kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 22.00'da sona erecek. AÖF kayıt yenimeme ücretleri internet ve mobil bankacılık üzerinden yatırılacağı gibi ATM'lerden de yatırılıyor. AÖF harç ücreti Kredi Kartı/Banka Kartıyla Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız) olarak hızlıca yatırlabilir.

AÖF kayıt ücreti özel banka ATM'lerinden ödenir mi?

Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. AÖF kayıtları için izlenecek sıralama ise şöyle olacak;

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.