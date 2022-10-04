2022-2023 AÖF kayıt yenileme başladı mı? Kayıt yenileme kaç ders seçilir? Kaç AKTS kredi olması gerekiyor? (İktisat-İşletme)

2022-2023 AÖF kayıt yenileme başladı mı? Kayıt yenileme kaç ders seçilir? Kaç AKTS kredi olması gerekiyor? AÖF (Açıköğretim) kayıt yenileme son gün ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri yeni eğitim öğretim yılında kayıt yenilemenin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama AÖF'den geldi. 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Peki AÖF ders ekle-sil haftasında kaç kerdi olması gerekiyor.

2022-2023 AÖF kayıt yenileme başladı mı? Kayıt yenileme kaç ders seçilir? Kaç AKTS kredi olması gerekiyor? AÖF (Açıköğretim) kayıt yenileme son gün ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri yeni eğitim öğretim yılında kayıt yenilemenin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama AÖF'den geldi. 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Peki AÖF ders ekle-sil haftasında kaç kerdi olması gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kayıtlı olan yüz binlerce öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılında kayıt yenileme işlemlerini başlamasını sabırsızlıkla bekliyordu. YKS ek yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasıyla AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarih duyuruldu.

2022-2023 AÖF kayıt yenileme başladı mı?

Türkiye'nin öğrenci sayısı bakımından en kalabalık fakültesi olan Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖF, kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı. Adaylar iki ahfta boyunca kayıtlarını yenileme işlemi yapabilecek. AÖF 2022-2023 kayıt yenileme 17 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

Kayıt yenileme kaç ders seçilir?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Kaç AKTS kredi olması gerekiyor?

Öğrenciler bir yılda en fazla 10 ders seçimi yapabilecek.

2022-2023 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

2022-2023 Güz dönemi AÖF kayıt yenileme süreci başladı. Adaylar işlemlerini online olarak yapacak. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır. Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

17 Ekim 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-kilavuzlar