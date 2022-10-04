AÖF kayıt yenileme ücreti hangi banka ve ATM'den yatırılır? Açıköğretim 2022-2023 güz dönemi harcı ne kadar? AÖF harcı hangi ATM'lerden ödenir? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2022-2023 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖF öğrencileri öncelikle ders seçimi yapacak ardından dönem ücretlerini yatıracak. Sıra beklemeden hızlıca AÖF ücretlerini (harcını) yatırmak isteyenler Açıköğretim harcı hangi ATM'lerden yatırılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte AÖF kayıt yenileme harcının yatırılacağı bankalar.

AÖF kayıt yenileme ücreti hangi banka ve ATM'den yatırılır? Açıköğretim 2022-2023 güz dönemi harcı ne kadar? AÖF harcı hangi ATM'lerden ödenir? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2022-2023 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖF öğrencileri öncelikle ders seçimi yapacak ardından dönem ücretlerini yatıracak. Sıra beklemeden hızlıca AÖF ücretlerini (harcını) yatırmak isteyenler Açıköğretim harcı hangi ATM'lerden yatırılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte AÖF kayıt yenileme harcının yatırılacağı bankalar.

Türkiye'nin en kalabalık fakültelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan binlerce öğrenci kayıt yenileme işlemlerine başladı. AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarih Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından ilan edildi. 2022-2023 güz döneminde AÖF öğrencileri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00'dan 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 22.00'ye kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek.

AÖF kayıt yenileme ücreti hangi banka ve ATM'den yatırılır?

AÖF kayıtları online olarak yapılacak. Öğrenciler öncelikle derslerini seçecek ve ardından dönem harçlarını bankalardan yatıracak. ATM üzerinden de AÖF harçları yatırılabiliyor. Peki hangi ATM'lerden ve bankalardan AÖF kayıt yenileme harcı yatırılır? Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla kayıt yenilemenin son günü saat 22:30'a kadar aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız) Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

• Mobil Bankacılık ile Ödeme

• Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

• Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

• Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

Açıköğretim 2022-2023 güz dönemi harcı ne kadar?

Açıköğretim 2022-2023 güz dönemi harçları okunan bölüme göre değişiklik göstermektedir. 2022-2023 güz dönemi kayıt yenileme harcı klavuzda ve kayıt sırasında çıkacatır.

AÖF ders ekle-sil nasıl yapılır?

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecektir. Ders seçimi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır. 2022-2023 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacaktır.

• Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilir.

• Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

• Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

• Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

* Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

* Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

*GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

*Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilme