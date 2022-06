Lisansüstü öğrenci alımı veya yükseköğretim kurumlarına öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çeviri ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolarda çalışacak olan kişilerin atanmasında ön plana çıkan ALES sınavı, akademik alanda kariyer planlayan kişilerin girmesi gereken bir sınavdır.

Özellikle tezli yüksek lisans yapmayı düşünen öğrenciler için ALES sınavına girmek bir zorunluluktur. Bunun yanında, tezsiz yüksek lisans programları için ALES'e girme gerekliliği bulunmamaktadır. Elbette, akademik bir kariyer planlayan kişiler için de ALES sınavının bir zorunluluk olduğunu belirtmeden geçmeyelim.ALES sınavına girecek olan kişiler sınav tarihinin de giderek yaklaşmasıyla birlikte ALES sınavına nasıl çalışılacağı ile ilgili sorular sormaya başladılar. Özellikle sınav tarihinin yaklaşması ile daha sık sorulmaya başlayan bu soruları bu yazıda cevaplayacağız. Eğer siz de “ALES sınavına nasıl çalışılır?” diye soruyorsanız, yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Moralinizi Yüksek Tutun

Öğrenciler olarak hayatımızın büyük bir bölümünü sınavlar ile geçirdiğimiz bir gerçektir. Ancak, yüksek lisans yapan ya da bir yüksek öğretim kadrosunda kendine yer bulan kişilerin tamamı bu süreçten geçtiler. Üstelik, siz de gerek liseye girerken gerek üniversiteye geçerken farklı sınavlara girdiniz ve artık tecrübeli sayılırsınız. ALES'edaha önce girmiş olabilirsiniz ya da denemelerden aldığınız puanlarbeklentilerinizi karşılamıyor olabilir. Bunların moralinizi bozmasına izin vermemelisiniz. Önünüzde yepyeni bir sınav ve yepyeni bir fırsat var; bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz.Eğer daha önce girdiğiniz sınavdan aldığınız puan sizi tatmin etmediyse bu sefer gireceğiniz sınavdan tatmin edici bir sonuç almak için pes etmeksizin çalışmalısınız. Denemeler çözmeli ve önceden çıkmış sınav sorularına bakarak ALES puan hesaplama servisleri aracılığıyla ne kadar net yapabildiğinize bakmalı, duruma göre eksiklerinizin neler olduğunu öğrenip buna göre bir çalışma programı yaratmalısınız.

Aynı zamanda, bir sınava hazırlanmanın püf noktası her zaman moralinizi yüksek tutmak ve pozitif olmaktır. Sınavların bir nevi psikolojik savaşlar olduğunu hatırlayın ve sınav stresinin sizi yıldırmasına izin vermeyin. Hedeflerinizi iyi belirleyip sıkı bir çalışmayla her şeyi başarabileceğinizi unutmayın. Sınav sürecinde her zaman pozitif olmaya çalışın ve sizi kötü etkileyen olaylar ile kişilerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın.

Zamanınızı İyi Değerlendirin

Her sınav gibi ALES sınavı da iyi bir hazırlık gerektirmektedir. ALES sınavına ne kadar zaman kaldı araştırarak elinizdeki zamanı en iyi nasıl değerlendirebileceğinizi düşünmelisiniz. Kalan zamanın az ya da çok olması sizin için önemli olmamalı; önemli olan şey kalan zamanınızı nasıl değerlendirdiğiniz.Hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başlamalı bir yandan da önceki yıllarda çıkmış ALES soruları ile pratik yapmalısınız.

Zamanınızı iyi bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız bunu yapmanın en kolay yollarından birisinin iyi bir çalışma programı oluşturmak olduğunu da biliyorsunuzdur. Oluşturacağınız çalışma programının nasıl olacağı tamamen size bağlıdır. Kimileri kalan zamanlarını gün gün planlarken kimileri bunu hafta hafta yapmayı tercih edebilirler. Sizin yapmanız gereken şey diğer kişilerden bağımsız olarak ne tür bir çalışma planının size en uygun olduğunu anlamak ve buna göre bir program ortaya koymaktır. Örneğin, “Bu ay X, Y, Z konusuna bakacağım” ya da “Bu hafta Y konusuna çalışacağım” gibi bir program ile bile zamanınızı verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Kendinize uygun çalışma programını oluşturmanın başarı için elzem olduğunu unutmayın. Planlı ve programlı bir çalışma ile ALES sınavından istediğiniz puanı alarak çıkacağınızdan emin olabilirsiniz.

Deneme Çözmeye Başlayın

Deneme sınavları hem sınav havasını verdiği hem de tamamen sınavdaki sorular temel alınarak oluşturulduğu için ALES'e girecek kişiler için en önemli kaynaklar arasındadır. Bu sebeple, ALES sınavına hazırlanan kişilerin haftada en azından bir veya iki defa deneme çözmesi kendilerini sınava hazırlamaları açısından tavsiye edilmektedir. Denemeler, size eksik olduğunuz konular hakkında bir fikir vereceğinden faydalıdır.. Denemeler sayesinde hangi konulara ağırlık vermeniz gerektiğini görebilir ve soru çözme hızınızın yeterli olup olmadığını tecrübe edebilirsiniz. Bu sayede hem eksik olduğunuz konuları çalışabilir hem de soru çözme hızınızı arttırabilirsiniz.

Zayıf Olduğunuz Konulara Odaklanın

Herkesin sevdiği ve sevmediği konular vardır. Ancak, sınavlarda sevdiğiniz konulardan olduğu kadar sevmediğiniz konulardan da sorular çıkacağını unutmayın. Eğer tamamen başarılı olduğunuz konulara odaklanırsanız ALES sınavısırasında zor durumda kalabilirsiniz. Sizin için önemli olan hangi konularda başarılı olduğunuz değil tam tersine hangi konularda eksiğinizin olduğudur. Zira, temelinizin olmadığı ya da tam kavrayamadığınız konulara odaklanarak sınavda bu sorular ile karşılaştığınızda zorlanmaktan kurtulabilirsiniz. Size önerimiz eksiğinizin olduğu konuları tespit edip tamamen bu konulara odaklı bir çalışma yapmanız -elbette bu sırada diğer konuları da ihmal etmemelisiniz. Aynı zamanda, temelinizin zayıf olduğu konulara sıfırdan başlamak da sizin için faydalı olabilir. .