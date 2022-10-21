21 Ekim 2022 KPSS sınav sonuçları | KPSS Lisans, ÖABT, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri KPSS sonuçları neden açıklanmadı?

21 Ekim 2022 KPSS sınav sonuçları | KPSS Lisans, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri KPSS sonuçları neden açıklanmadı? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan KPSS sınavlarına bu yıl da yüz binlerce kişi katıldı. Adaylar merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını beklerken 21 Ekim tarihi geldi. KPSS sınav sonuçlarının 21 Ekim günü açıklanacağı duyuruldu ancak henüz sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden ilan edilmedi. Peki 2022 KPSS sınav sonuçları neden, niye açıklanmadı? KPSS sonuçları bugün (21 Ekim'de) açıklanmayacak mi?

2022 yılında yüz binlerce kişi KPSS sınavında ter döktü. KPSS'de soru sızdırıldığı iddiaları üzerine yapılan oturumlar iptal edildi ve yeni sına takvimi açıklandı. 2022 KPSS sınav maratonunda sıra sonuçların açıklanmasına gelindi. KPSS Lisans, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınav sonuçlarının 21 Ekim Cuma günü açıklanacağı belirtilmişti. ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sayfasına gidenler sonuçların halen açıklanmadığını görünce şaşırdı. KPSS sonuçları neden açıklanmadı sorusu pek çok kişi tarafınan sorulmaya başlandı.

21 Ekim 2022 KPSS sınav sonuçları

KPSS sınav sonuçları 21 Ekim cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sayfasından ilan edilecek. KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 21 Ekim Cuma günü açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak. Adaylar T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi ilse sisteme girerek sonuçlarını kontrol edebilir.

KPSS Lisans, ÖABT, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri KPSS sonuçları neden açıklanmadı?

Yüz binlerce kişinin ter döktüğü KPSS sınav sonuçlarının açıklanması dört gözle bekleniyor. 21 Ekim'de açıklanması beklenen sınav sonuçları henüz açıklanmadı. İlerleyen saatlerde KPSS ÖABT-Lisans sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 2022 KPSS sınav sonuçları 21 Ekim'de öğle saatlerine doğru ilan edilebilir.

2022 KPSS sonuçları bugün açıklanmayacak mı?

21 Ekim binlerce kişi tarafından sabırslıkla bekleniyordu. KPSS sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden 21 Ekim'de duyurulacak.

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.