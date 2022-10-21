21 Ekim KPSS sonuçları neden açıklanmadı? KPSS sınav sonucu bugün saat kaçta açıklanacak? Bugün açıklanmayacak mı? (Lisans-ÖABT)

(Lisans-ÖABT-Alan Bilgisi) 21 Ekim KPSS sonuçları neden açıklanmadı? KPSS sınav sonucu bugün saat kaçta açıklanacak? Bugün açıklanmayacak mı? soruları KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen yüz binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 yılı KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmıştı. KPSS sonuçlarının 21 Ekim'de açıklanacağı belirtildi. Ancak ÖSYM'nin sitesinde sonuçların açıklanmadığını görenler KPSS sonuçları niye açıklanmadı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularına yanıt aramaya başladı.

Yüz binlerce adayın sınavda ter döktüğü KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasında kritik gün bugün. KPSS 2022 lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınav sonuçlarının 21 Ekim'de açıklanacağı bilgisi klavuzda yer alıyor. Adaylar 21 Ekim'de sonuç açıklama sayfasına gittiklerinde sonuçların açıklanmadığını görünce şaşırdı. 21 Ekim KPSS sonuçları neden açıklanmadı? KPSS sınav sonucu bugün saat kaçta açıklanacak? Bugün açıklanmayacak mı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

21 Ekim KPSS sonuçları neden açıklanmadı?

KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 21 Ekim'de açıklanacağı duyuruşdu. Ancak sonuçlar öğle saatlerine yaklaşırken henüz ilan edilmedi. KPSS 2022 lisans, ÖABT, alan bilgisi sonuçlarının ilerleyen saatlerde bugün açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları için ÖSYM'den gelecek duyuruların beklenmesi öneriliyor.

KPSS sınav sonucu bugün saat kaçta açıklanacak?

21 Ekim Cuma günü açıklanması beklenen KPSS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların öğle saatlerine doğru yada akşama doğru açıklanması bekleniyor.

2022 KPSS sonuçları bugün açıklanmayacak mı?

ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak. Sınav sonucu adayların kişisel şifresi ve TC kimlik numarası ile öğrenilecek.

KPSS sınavları ne zaman yapıldı?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu 24 Eylül'de saat 10.15'te yapıldı.

Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te yapıldı.

Alan Bilgisi 3. oturumu 25 Eylül saat 10.15'te yapıldı.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te yapıldı.

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapıldı.