2022 KPSS sonuçları niye açıklanmadı? KPSS sonuçları bugün açıklanmayacak mı? 2022 KPSS sınav sonuçları neden daha açıklanmadı? Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyenlerin girdiği KPSS sınavının sonuçları 21 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuştu. ÖSYM sonuç açıklama sayfasında ise henüz KPSS sonuçlarının ilan edilmemesi binlerce kişiyi şaşırttı. KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları neden açıklanmadı sorusu sınava girenler tarafından sorulmaya başlandı. Peki 2022 KPSS sonuçları bugün (21 Ekim) açıklanmayacak mı?

2022 KPSS sonuçları niye açıklanmadı? KPSS sonuçları bugün açıklanmayacak mı? 2022 KPSS sınav sonuçları neden daha açıklanmadı? Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyenlerin girdiği KPSS sınavının sonuçları 21 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuştu. ÖSYM sonuç açıklama sayfasında ise henüz KPSS sonuçlarının ilan edilmemesi binlerce kişiyi şaşırttı. KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları neden açıklanmadı sorusu sınava girenler tarafından sorulmaya başlandı. Peki 2022 KPSS sonuçları bugün (21 Ekim) açıklanmayacak mı?

KPSS sonuçları niye açıklanmadı? KPSS sonuçları bugün açıklanmayacak mı? KPSS sınav sonuçları neden daha açıklanmadı? KPSS'de soru sızdırıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma nedeniyle daha önce yapılan sınavlar iptal edilmiş ve yeni sınav takvimi açıklanmıştı. KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına giren adayların haftalardır beklediği gün geldi. KPSS 2022 sınav sonuçlarının 21 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak ÖSYM'nin resmi internet sitesinde sonuçların açıklanmadığını görenler şaşırdı. 2022 KPSS ÖABT-Lisans sınav sonuçları neden açıklanmadı? soruları ise pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte 2022 KPSS sonuçlarına dair son gelişmeler...

2022 KPSS sonuçları niye açıklanmadı?

Açıklanan takvime göre KPSS sınav sonuçlarının 21 Ekim'de duyurulması bekleniyordu. Ancak ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasında saat 11.30 sıralarında henüz sonuçlar açıklanmadı. İlerleyen saatlerde KPSS ÖABT-Lisans sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

2022 KPSS sonuçları bugün açıklanmayacak mı?

Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav sonuçları binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. KPSS sınav sonuçlarının biraz gecikmeli olarak 21 Ekim Cuma günü açıklanması bekleniyor.

KPSS sınav sonuçları neden daha açıklanmadı?

ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından olan KPSS sınavına yüz binlerce kişi katılıyor. KPSS sınav sonuçlarının açıklanması ise bazen teknik sebeplerden dolayı gecikebiliyor. KPSS 2022 lisans-ÖABT sonuçlarının 21 Ekim Cuma günü açıklanacağı duyuruldu. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak. Adaylar T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi ilse sisteme girerek sonuçlarını kontrol edebilir.

KPSS sınav sonuçları ne zaman?

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.