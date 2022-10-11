2023 ücretli öğretmen ek ders ücreti | 2023 Ocak ücretli öğretmen maaşı ne kadar olur? Ücretli öğretmen maaşı 8-9 bin TL olur mu?

2023 ücretli öğretmen ek ders ücreti | 2023 Ocak-Haziran ücretli öğretmen maaşı ne kadar olur? Ücretli öğretmen maaşı 8-9 bin TL olur mu? sorusu yıl sonuna doğru yaklaşırken MEB'de görevli binlerce ücretli öğretmen tarafından soruluyor. 2022 Ocak ayında tüm memurlar gibi öğretmen maaşlarına ve ek ders ücretlerine de zam gelecek. Peki 2023'te ücretli öğretmen maaşı ve ek ders ücreti ne kadar olur?

2023 ücretli öğretmen ek ders ücreti | 2023 Ocak-Haziran ücretli öğretmen maaşı ne kadar olur? Ücretli öğretmen maaşı 8-9 bin TL olur mu? Ücretli öğretmenler bir süredir maaşlarının düşük olmasından şikayet ediyordu. Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 42 oranında artışın ardından ücretli öğretmen maaşlarına da ciddi bir zam geldi. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. MEB'de görevli ücretli öğretmen artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedenile Ocak ayında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. İşte 2023 ücretli öğretmen maaşlarına dari detaylar...

2023 ücretli öğretmen ek ders ücreti

2023 ücretli öğretmen ek eders ücretleri Ocak ayında memurlara yapılacak zam oranının kesinleşmesini ardından belli oalcak. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmen maaşı ile ek ders ücretlerine de zam yapılıyor. Ücretli öğretmen ek ders ücreti henüz netlik kazanmadı. 2022 Temmuz-Aralık dönemi ücretli öğretmen ek ders ücreti aşağıdaki gibiydi;

Brüt ek ders ücreti 46,70 TL

Net ek ders ücreti ise 39,35 TL

Net ek ders ücreti 37,01 TL (%20 vergi dilimi)

Gece brüt ek ders ücreti 50,04 TL

Gece net ek ders ücreti 42,15 TL (%15 vergi dilimi)

Gece net ek ders ücreti 39,65 TL (%20 vergi dilimi)

2023 Ocak ücretli öğretmen maaşı ne kadar olur?

2022 Temmuz ayında ücretli öğretmen maaşlarına da zam yapıldı. Erdoğan'ın açıklaması ücretli öğretmenleri sevindirdi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır." dedi. 2023 ücretli öğretmen maaşı henüz belli olmadı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Ek ders ücretlerinde de yapılacak artışa göre 2023 ocak ücretli öğretmen maaşı belli olacak.

Ücretli öğretmen maaşı ne kadardı?

Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

Eylül ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar?

MEB'de görevli kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Memurlar çalışacakları ayın maaşını önceden alıyor ancak bu durum ücretli öğretmenler için geçerli değil. Ücretli öğretmenler ek ders ücreti karşılığında maaş alıyor. Ücretli öğretmen maaşını girilen ders sayısı belirliyor. Ek ders ücretleri her yeni ayın ilk haftası hesaplanarak hesaplara yatıyor.