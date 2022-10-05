2023 Gaziantep MEB Öğretmen banka promosyonu | Gaziantep maaş banka promosyon anlaşması teklifi ne kadar? Gaziantep'te MEB bünyesinde görevli kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği banka promosyon ihalesinden bir kez daha bir sonuç çıkmadı. Öğretmenleri memnun eden bir teklif ne yazık ki bankalardan gelmedi. Gaziantep banka maaş promosyonu ihalesi 2023 Ocak ayına ertelendi.

2023 Gaziantep MEB Öğretmen banka promosyonu | Gaziantep maaş banka promosyon anlaşması teklifi ne kadar? Gaziantep'te MEB bünyesinde görevli kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği banka promosyon ihalesinden bir kez daha bir sonuç çıkmadı. Öğretmenleri memnun eden bir teklif ne yazık ki bankalardan gelmedi. Gaziantep banka maaş promosyonu ihalesi 2023 Ocak ayına ertelendi.

Milyonlarca kamu personeli, işçi ve emekli 2022 yılında on binlerce liralık banka maaş promosyonu alacak. MEB bünyesinde de maaş promosyon anlaşmaları bir bir imzalandı. Ancak Gaziantep'te öğretmenleri sevindirecek bir teklif bankalardan henüz gelmedi.

Gaziantep maaş banka promosyon anlaşması teklifi ne kadar?

4 Ekim'de yapılan banka maaş promosyon ihalesine 15 banka davet edilmiş ancak 3 banka ihaleye katıldı. İhaleye katılan bankalar arasında en yüksek teklif ise 17 bin TL oldu. Ancak bu teklif günümüz şartlarında oldukça düşük. Bankalardan gelen promosyon teklifinin düşük kalması nedeniyle Gaziantep öğretmen banka promosyonu ihalesi 2023'ün ocak ayına ertelendi. Ocak ayında öğretmen maaşlarına gelecek olan zammın ardından öpretmen banka promosyonlarının da artması bekleniyor.

2023 Gaziantep MEB Öğretmen banka promosyonu

Gaziantep'te 32 bin öğretmeni kapsayan banka promosyon ihalesi iptal edilmişti. 4 Ekim Salı günü yapılan ikinci ihalede verilen teklifler de yeterli bulunmadı ve ihale yeniden ertelendi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ‘'Müdürlüğümüz tarafından 26.09.2022 tarihinde gerçekleşen banka promosyon ihalesinde verilen teklif eğitim çalışanlarımızın beklentilerini ve taleplerini karşılamadığından iptal edilmiştir. ikinci kez 4.10.2022 tarihinde gerçekleşen Banka Promosyon ihalesine 15 banka davet edilmiştir. Müdürlüğümüz, sendika başkanları ve banka yetkililerinin huzurunda 3 bankanın katılımı ile açık ihale şeklinde ihale yapılmıştır. Açık ihale sonucunda 17.000 TL teklif ile en yüksek teklifi Yapı Kredi Bankası vermiştir. Söz konusu teklif Müdürlüğümüz ve sendika başkanları tarafından eğitim çalışanlarımızın beklentilerini ve taleplerini karşılamadığından kabul görülmeyerek iptal edilmiştir. Yeni banka ihalemiz maaş artışı ve diğer ücretlerde yapılacak iyileştirmeler sonrasında çalışanlarımızın lehine olacağı düşünüldüğünden müdürlüğümüz ve sendika başkanları tarafından 2023 Ocak ayında yapılması uygun görülmüştür'' denildi.

2023 Gaziantep MEB Öğretmen banka promosyon ihalesi ne zaman?

Gaziantep'te öğretmen banka promosyon ihalesi 2023 yılına ertelendi. Ocak ayında öğretmen maaşlarına yapılacak zamla birlikte masaya daha güçlü oturmak isteyen MEB ihaleyi 2023 yılının Ocak ayına erteledi.