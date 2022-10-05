2022 Gaziantep öğretmen maaşı hangi bankaya yatacak? Maaş PTT'ye mi yatacak? Promosyon anlaşması iptal edilince öğretmen maaşı hangi bankaya yatacak? Gaziantep'te öğretmen maaş promosyonları nedeniyle 4 Ekim'de ihaleye çıkıldı. Ancak ihalede bankalardan beklenen teklif gelmeyince ihale ikinci kez iptal edildi. Yeni ihale 2023 Ocak ayında yapılacak. Peki Gaziantep'te öğretmen maaşları ihale yapılana kadar hangi bankaya yatacak? Öğretmen maaşları nereden, nasıl çekilecek?

2022 Gaziantep öğretmen maaşı hangi bankaya yatacak? PTT'den mi alınacak? Promosyon anlaşması iptal edilince öğretmen maaşı hangi bankaya yatacak? Gaziantep'te öğretmen maaş promosyonları nedeniyle 4 Ekim'de ihaleye çıkıldı. Ancak ihalede bankalardan beklenen teklif gelmeyince ihale ikinci kez iptal edildi. Yeni ihale 2023 Ocak ayında yapılacak. Peki Gaziantep'te öğretmen maaşları ihale yapılana kadar hangi bankaya yatacak? Öğretmen maaşları nereden, nasıl çekilecek?

Öğremten maaş promosyonları bir bir revize ediliyor. Gaziantep'te de banka maaş promosyonu güncellenmesi için banka ile masaya oturulmuş ancak sonuç çıkmamıştı. Bunun üzerine öğretmen banka maaş ihalesi iptal edilmişti. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Müdürlüğümüz tarafından 26.09.2022 tarihinde gerçekleşen banka promosyon ihalesinde verilen teklif eğitim çalışanlarımızın beklentilerini ve taleplerini karşılamadığından iptal edilmiştir." denildi.

2022 Gaziantep öğretmen maaşı hangi bankaya yatacak?

4 Ekim'de yapılan ihalede ise bankaların teklifi düşük geldi. Banka Promosyon ihalesine 15 banka davet edilmiştir. Müdürlüğümüz, sendika başkanları ve banka yetkililerinin huzurunda 3 bankanın katılımı ile açık ihale şeklinde ihale yapılmıştır. Açık ihale sonucunda 17.000 TL teklif ile en yüksek teklifi Yapı Kredi Bankası vermiştir. Söz konusu teklif Müdürlüğümüz ve sendika başkanları tarafından eğitim çalışanlarımızın beklentilerini ve taleplerini karşılamadığından kabul görülmeyerek iptal edilmiştir.

Promosyon anlaşması iptal edilince öğretmen maaşı hangi bankaya yatacak?

Banka maaş promosyon ihalesi Gaziantep'te bir kez daha iptal edildi. Yapılan açıklamada "ihalenin 2023 Ocak ayında yapılması uygun görülmüştür" denildi. .