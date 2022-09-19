2022 YKS ek yerleştirme KYK yurt başvurusu | Ek yerleştirme ile üniversite kazananlar KYK yurt başvurusu yapabilir mi? Başvuru ne zaman yapılacak? 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ek yerleştirme ile boş kontenjanların yüzde 99'u doldu. Üniversiteye yerleşen adaylar KYK yurt başvurusu nasıl ve ne zaman yapacaklarını merak edip araştırmaya başladı. Peki KYK yurt başvurusu yeniden yapılacak mı?

2022 YKS ek yerleştirme KYK yurt başvurusu | Ek yerleştirme ile üniversite kazananlar KYK yurt başvurusu yapabilir mi? Başvuru ne zaman yapılacak? 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ek yerleştirme ile boş kontenjanların yüzde 99'u doldu. Üniversiteye yerleşen adaylar KYK yurt başvurusu nasıl ve ne zaman yapacaklarını merak edip araştırmaya başladı. Peki KYK yurt başvurusu yeniden yapılacak mı?

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği ek yerleştirme sonuçları 19 Eylül Pazartesi günü ÖSYM tarafından duyuruldu. Ek yerleştirme sonuçları ile bir bölüme yerleşmeye hak kazanan adaylar barınma problemini ortadan kaldırmak için KYK yurtlarına başvuru yapmak istiyor. Ancak KYK yurt başvuruları daha önceki haftalarda yapıldı ve sonuçlar açıklandı. Peki YKS ek yerleştirme ile üniversite kazananlar KYK yurtlarına başvuru yapabilir mi?

2022 YKS ek yerleştirme KYK yurt başvurusu

YKS ek yerleştirme ile bir bölüme yerleşen adaylar KYK yurt başvurularına dair GSB'nin açıklamalarını ve duyurularını yakından takip etmeli. KYY yurtlarına YKS ek yerleştirme ve DGS ile üniversite kazananlar için ayrı bir başvuru süresi açılıyor. Başvurular ilerleyen tarihlerde duyurulacak.

Ek yerleştirme ile üniversite kazananlar KYK yurt başvurusu yapabilir mi?

Öğrenciler ev kiralarının yüksek olması nedeniyle barınma ihtiyaçlarını KYK yurtları ile gidermek için başvuru yaptı. KYK yurt başvurularında bir yurda kayıt yaptırmaya hak kazanamayanlar ek tercih (ek başvuru) yapamaz. YKS ek yerleştirme ile üniversite kazanan adaylar ilerleyen günlerde KYK yurt başvurusunda bulunabilir. Bunun için GSB ve KYK'nın duyuruları yakından takip edilmelidir.

KYK ikinci başvuru yapılacak mı?

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.

KYK yurtlarında ücretsiz barınma hakkı olan öğrenciler kimlerdir?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.