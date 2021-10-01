EK tercih KYK yurt başvurusu | KYK ek tercih burs başvurusu ne zaman? Ek tercih ile üniversiteye yerleşenler KYK yurt başvurusu yapacak mı?

EK tercih KYK yurt başvurusu | KYK ek tercih burs başvurusu ne zaman? YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından 1 Ekim'de açıklandı. Ek yerleştirme ile üniversiteye yerleşemeye hak kazanan öğrencilerin ilk düşündüğü konu barınma ihtiyacını nasıl gidereceği. KYK yurtlar yüz binlerce öğrenciye hem güvenli hem de ekonomik barınma imkanı sunuyor. YKS ek yerleştirme ile üniversite kazanan öğrenciler KYK yurt başvurusu yapıp yapamayacağını merak ediyor. Peki ek tercih ile üniversite kazananlar KYK yurt başvurusu yapacak mı?

EK tercih KYK yurt başvurusu | KYK ek tercih burs başvurusu ne zaman? YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından 1 Ekim'de açıklandı. Ek yerleştirme ile üniversiteye yerleşemeye hak kazanan öğrencilerin ilk düşündüğü konu barınma ihtiyacını nasıl gidereceği. KYK yurtlar yüz binlerce öğrenciye hem güvenli hem de ekonomik barınma imkanı sunuyor. YKS ek yerleştirme ile üniversite kazanan öğrenciler KYK yurt başvurusu yapıp yapamayacağını merak ediyor. Peki ek tercih ile üniversite kazananlar KYK yurt başvurusu yapacak mı?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce kişi daha üniversiteli oldu. Üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar barınma ihtiyacını giderebilmek için çözüm arayışına girdi. Son günlerde kira fiyatlarında yaşanan fahiş artış üniversite öğrencilerinin belini büküyor. Öğrenciler için güvenli ve ekonomik olan KYK yurlarına bu dönemde ilgi fazlasıyla arttı. KYK ek tercih ile üniversite kazananlar yurt başvurusu yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Peki KYK ek tercih burs başvurusu ne zaman? Ek tercih ile üniversiteye yerleşenler KYK yurt başvurusu yapacak mı?

KYK ek tercih burs başvurusu ne zaman?

Bakan Kasapoğlu KYK yurt başvurularının başladığını açıklamıştı. Başvurular 12 Eylül, saat 23.59'dan sonra sona erdi. YKS ek tercih ile üniversite kazananlar KYK bur başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. 10 Eylül'den sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak. KYK ek tercih burs başvuruları hakkında detaylı bilgi almak için üniversiteyi kazandığınız yerdeki KYK müdrlüğünü arayabilirsiniz.

KYK yurt kaydı nasıl yapılır?

KYK yurt kaydını yapmak isteyenler aşağıdaki adımları izlemelidir. İşte 2021 KYK yurt kaydı nasıl yapılır sorusunun yanıtı;

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrenciler ilk kayıt ücretini ödemeleri grekiyor. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir. İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalır?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.