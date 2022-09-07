2022 YKS ek tercih boş kontenjan ve sıralama | AYT-TYT (2 yıllık-4 yıllık) ek tercih en düşük puan ve sıralama | Sözel-Sayısal-Eşit Ağırlık | 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala YKS ek tercih süreci resmen başladı. 15 Ağustos'ta açıklanan birinci yerleştirmelerin ardından öğrenciler üniversite kayıtlarını tamamladı. Kayıt sürecinin sona ermesiyle üniversitelerde boş kontenjanlar belli oldu. Hayatlarının en kritik tercihlerini yapacak olan adaylar 2022 YKS ek yerleştirme en düşük sıralamaları ve puanları araştırmaya başladı.

2022 YKS ek tercih boş kontenjan ve sıralama | AYT-TYT (2 yıllık-4 yıllık) ek tercih en düşük puan ve sıralama | Sözel-Sayısal-Eşit Ağırlık | 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala YKS ek tercih süreci resmen başladı. 15 Ağustos'ta açıklanan birinci yerleştirmelerin ardından öğrenciler üniversite kayıtlarını tamamladı. Kayıt sürecinin sona ermesiyle üniversitelerde boş kontenjanlar belli oldu. Hayatlarının en kritik tercihlerini yapacak olan adaylar 2022 YKS ek yerleştirme en düşük sıralamaları ve puanları araştırmaya başladı.

YKS ek tercih işlemleri başladı. Adaylar boş kalan kontenjanlarda kendilerine uygun olan bölüğmleri seçerek üniversiteli olma hayallerini taze tutuyor. 2022 ek yerleştirme ile YKS yerleştirme maratonunun sona ermesi bekleniyor. Zira ilk yerleştirmelerde kontenjanların tamamına yakını dolmuştu. 2022-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. YKS ek yerleştirme için en düşük puan ve en düşük sıralamalar da adaylar tarafından araştırılmaya başlandı.

2022 YKS ek tercih boş kontenjan ve sıralama

ÖSYM tarafından yayınlanan kıalvuzda en düşük yerleştirme puanları bölüm ve üniversite bazlı olarak listeliyor. Ek yerleştirme için araştırma yapacak olanlar öncelikle bunlara dikkat etmelerinde fayda var.

2 yıllık (Önlisans) TYT en düşük puanlar ve boş kontenjanlar TIKLA

4 yıllık (Lisans) AYT en düşük puanlar ve boş kontenjanlar TIKLA

AYT-TYT (2 yıllık-4 yıllık) ek tercih en düşük puan ve sıralama

Adayların en çok meak ettiği konuların başında 2022 YKS ilk yerleştirmede hangi bölüm ve üniversiteye en düşük kaç puanla yerleştirme yapıldığı. ÖSYM'nin ek yerleştirme klavuzunda en küçük puanlar yer alıyor.

Üniversiteler yüzde 99 doldu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu söyledi.KTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarının boş kontenjanlarının geçen yıl 164 bin civarında olduğunu, bu yıl bu sayının 13 bine kadar düştüğünü belirten Özvar, “Bugün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte daha net bir biçimde görmekteyiz ki YKS'ye başvuran aday sayılarındaki artışın akabinde yerleşen sayılarında da artış söz konusudur. Geçen yıl açıköğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarında iken bu sayı bu yıl 850 bin civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca, KKTC üniversiteleri hariç geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kontenjanlarımızın yüzde 99'unun dolmuş olması sevindiricidir. Bu veriler, rasyonel bir planlama yapılması durumunda, arz ve talep arasında sağlıklı bir dengenin kurulmasının mümkün olduğunu gösteriyor“ dedi.

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