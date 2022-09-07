2022 DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS ile üniversite kazananlar kayıtlarını ne zaman, nasıl yapacak? Online mi okula mı gidilecek?

DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS ile üniversite kazananlar kayıtlarını ne zaman, nasıl yapacak? DGS üniversite kayıtları online mi yapılacak yoksa kayıt için okula mı gidilecek? 2022 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar büyük bir sevinç yaşadı. Adaylar DGS üniversite kayıtlarının ne zaman hangi tarihlerde başlayacağını araştırmaya başladı. İşte 2022 DGS ile üniversite kazananların kayıt tarihleri...

DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS ile üniversite kazananlar kayıtlarını ne zaman, nasıl yapacak? DGS üniversite kayıtları online mi yapılacak yoksa kayıt için okula mı gidilecek? 2022 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar büyük bir sevinç yaşadı. Adaylar DGS üniversite kayıtlarının ne zaman hangi tarihlerde başlayacağını araştırmaya başladı.

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar DGS üniversite tercihlerini 24 Ağustos – 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tamamladı. Aradan geçen 6 günün sonunda DGS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM yerleştirme sonuçları 7 Eylül'da açıklandı. 2022 DGS ile tecih ettiği bölümlerden birne yerleşen adaylar üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte 2022 DGS ile üniversite kazananların kayıt tarihleri...

DGS üniversite kayıtları ne zaman?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. DGS kazananların üniversite kayıtları için tarih açıklandı. DGS ile üniversite kazanan adayların kayıtları ilgili üniversite tarafından 9-14 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

DGS ile üniversite kazananlar kayıtlarını ne zaman, nasıl yapacak?

DGS ile üniversite kazananlara elektronik kayıt imkanı sunuluyor. Adaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 – 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedi.

DGS online mi okula mı gidilecek?

DGS kayıtları için elektonik kayıt yapılabilir ancak kayıtların yapıldığından emin olmak önemlidir. 2022 DGS üniversite kayıtarına ilişlin kazanılan üniversite ile iletişime geçmek büyük önem arz ediyor.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

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