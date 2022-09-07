2022 DGS ek tercih olacak mı? 2022'de DGS ek yerleştirme yapılır mı? Bu sene DGS ek tercih ne zaman? 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimi ile tamamlamak isteyenlerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı sonuçları geçtiğimiz ay açıklanmıştı. DGS sınav sonuçlarının ardından adaylar üniversite ve bölüm tercihlerini tamamladı ve sonçların açıklanmasını beklemeye başladı. 2022 DGS yerleştirme sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Bir bölüme yerleşemeyen adaylar 'Bu sene DGS ek yerleştirme yapılır mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

2022 DGS ek tercih olacak mı? DGS ek yerleştirme yapılır mı? Bu sene DGS ek tercih ne zaman? 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimi ile tamamlamak isteyenlerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı sonuçları geçtiğimiz ay açıklanmıştı. DGS sınav sonuçlarının ardından adaylar üniversite ve bölüm tercihlerini tamamladı ve sonçların açıklanmasını beklemeye başladı. 2022 DGS yerleştirme sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Bir bölüme yerleşemeyen adaylar "Bu sene DGS ek yerleştirme yapılır mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

On binlerce kişinin girdiği DGS sınavında sounuçlar 7 Ağustos'ta açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından on binlerce kişi DGS tercihleri için kolları sıvadı. 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında DGS yerleştirme tercihlerini tamamlayan adayların merakla beklediği sonuçlar 7 Eylül'de açıklandı. DGS sonuçlarına göre bir bölüme yerleşemeyen adaylar 2022 DGS ek tercih olacak mı? DGS ek yerleştirme yapılır mı? DGS ek tercih ne zaman? sorularını sıkça sormaya başladı. İşte 2022 DGS ek tercihlerle ilgili detaylar...

2022 DGS ek tercih olacak mı?

2022 Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları 7 Eylül'de ÖSYM tarafından açıklandı. Yerleştirme tercihleri ile bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercihlerin olup olmadığını merak ediyor. 2022 DGS ek yerleştirmelere dair detaylar ilerleyen günlerde netlik kazanacak. DGS kontenjanlarının dolmaması halinde ek yerleştirmeler yapıalbilir.

DGS ek yerleştirme yapılır mı?

DGS ek yerleştirmelere dair takvim önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Henüz DGS kontenjanlarının ne kadarının dolduğu, ne kadarının boş kaldığı bilinmiyor. DGS ek yerleştirmeler 2009 yılından bu yana yapılıyor ve 2022 yılında da DGS ek yerleştirme yapılması bekleniyor.

Bu sene 2022 DGS ek tercih ne zaman?

DGS ek yerleştirme takvimi için öncelikle boş kontenjanların belirlenmesi gerekior. ÖSYM boş kontenjanları belirledikten sonra DGS ek yerleştirme ile ilgili takvimi duyuracaktır. DGS ek tercih yapmak isteyenler ÖSYM'nin duyurularını yakından takip etmeli.

DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?

DGS ek tercih yapmak için sabırsızlıkla bekleyen binlerce kişi DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır? sorusuna yanıt arıyor. DGS ek tercihler ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılacak.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

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