2022 DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih yapılacak mı? Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tarihi ne zaman? 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak isteyenler DGS sınavında ter döktü. 2022 DGS sınavında sonuçların açıklanmasıyla üniversite tercihlerinde bulunan adayların meraklı beklentisi sona erdi. SGS yerleştirme sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar DGS ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 2022 DGS ek yerleştirme tercihlerine ilişkin detaylar....

15 Ağustos'ta açıklanan DGS sınav sonuçlarının ardından adaylar 24 Ağustos – 01 Eylül 2022 tarihleri arasında üniversite ve bölüm tercihlerini tamamlamıştı. DGS sınavı ile eğitimlerini lisans seviyesine çıkarmak isteyenlerin merakla beklediği yerleştirme sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar DGS ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. 2022 DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih yapılacak mı? Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tarihi ne zaman? soruları adaylar tarafından sorulmaya başlandı. İşte 2022 DGS ek yerleştirme takviminde dair detaylar...

2022 DGS ek yerleştirme ne zaman?

2022 DGS ek yerleştirme işlemleri 2009 yılından bu yana yapılıyor. DGS birinci yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar ek yerleştirme ile dolduruluyor. 2022 DGS ek yerleştirmelerin tahmini olarak 8 Ekim gibi başlaması bekleniyor. Zira 2021'de DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de açıklanmış ek tercih başvuruları 15 Ekim'de başlamıştı.

DGS ek tercih yapılacak mı?

2022 yılında DGS ek yerleştirmelerin yapılıp yapılmayacağı kontenjanların dolup dolmadığına bağlı. Eğer DGS kontenjanlarının tamamına yakını dolmuş ise DGS ek yerleştirme bu sene yapılmaz. Ancak beklentiler 2022 yılında DGS ek tercihlerin yapılacağı yönünde.

Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tarihi ne zaman?

DGS ek yerleştirme takvimi henüz açıklanmadı. Takvim ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından duyurulacaktır.

DGS üniversite kayıtları ne zaman?

DGS tercih sonuçları ardından kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 9-14 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

DGS ek tecih nasıl yapılır?

Ek tercih işlemlerinde adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

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