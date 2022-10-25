2022-2023 ÖSYM sınav görevli ücretleri | Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti ne kadar? soruları ÖSYM sınavında görev almak isteyen kamu personelleri tarafından sıkça soruluyor. Bilindiği üzere öğretmen maaşlarına 2022 Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 42 oranında zam yapıldı. 2023 Ocak ayında da maaşlarına zam alacak olan öğretmenler sınav görevli ücretlerinin de ne kadar olacağını merak ediyor. Peki 2022-2023 dönemi ÖSYM sınav görevli ücreti (Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı) ne kadar olacak?

Türkiye'nin en geniş katılımlı sınavlarını yapan ÖSYM'nin sınavlarında görevli olan kamu personelleri kendilerine ne kadar ücret ödeneceğini merakla bekliyor. Bilindiği üzere ÖSYM sınav görevli ücretleri konusunda tartışamların odağında yer almıştı. Düşük olduğu belirtilen öğretmen sınav görevi ücretlerinni güncellenmesi gerektiği pek çok kişi tarafından dile getirilmişti. ÖSYM'den gelen son açıklama ile sınav görevli ücretlerine de zam yapıldı. Bu gelişme binlerce kişiyi sevindirirken 2022-2023 ÖSYM sınav görevli ücretleri (Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı) ne kadar oldu? sorusunun da sıkça sorulmasına neden oldu.

2022-2023 ÖSYM sınav görevli ücretleri

Öğretmenler, güvenlik görevlileri gibi pek çok kamu personeli ÖSYM'nin sınavlarında görevli olarak hem sınavların hatasız işleyişine katkı sağlıyor hem de bütçelerine ek gelir sağlıyor. ÖSYM sınavlarına her sene milyonlarca öğrenci ter dökerken on binlerce kişi de sınav görevlisi olarak sınav salonlarında yerini alıyor. Öğretmen maaşlarına gelen zammın ardından ÖSYM sınav görevli ücretlerine de zam yapıldığı açıklandı. ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı açıklandı. ÖSYM'nin açıklamasında şöyle denildi: "2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yılsonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz."

2023 ÖSYM sınav görevli ücreti ne zaman belli olacak?

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi ÖSYM sınav görevli ücretleri ise memur maaşlarına yapılacak zam oranından sonra netlik kazanacak. Sınav görevli ücretleri de her senenin Ocak ayında yeniden güncelleniyor. ÖSYM'nin sınavlarında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak görev alanlara 2023 yılında zamlı sınav görevli ücretleri yatacak.

ÖSYM Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti ne kadar?

ÖSYM'den gelen zam duyurusundan sonra binlerce öğretmen sınav görevli ücretinin ne kadar olduğunu merak edip araştırmaya başladı. 2022 Temmuz-Aralık döneminde ÖSYM sınav görevli ücretlerine gelen artışın ardından gözetmen ücreti 300 TL oldu, salon başkanı sınav görevi ücreti ise 340 TL oldu. (NOT: Verilen rakamlar yüzdelik dilime göre değişebilir)

ÖSYM sınav görevli ücretine ne kadar zam yapıldı?

2022 Temmuz-Aralık döneminde ÖSYM sınav görevi ücretlerinde ciddi bir iyileştirmeye gitti. Daha önce bu konuda oldukça fazla eleştirilen ÖSYM sınav görevli ücretlerine yüzde 50'ye yakın artış yaptı. Bu rakam binlerce kişiyi sevindirdi. 2023 Ocak-Haziran döneminde de ÖSYM sınav görevli ücretlerine iyi bir artış bekleniyor.

2022 ÖSYM sınav görevi ücretleri (Güncel)

Gözetmen: 300 ₺

Yedek Gözetmen: 263 ₺

Yardımcı Engelli Gözetmen: 427 ₺

Salon Başkanı: 340 ₺

Bina Sınav Sorumlusu: 625 ₺

Bina Sınav Sorumlusu: 426 ₺

Bina Yöneticisi: 426 ₺

Bina Yöneticisi Yardımcısı: 350 ₺

ÖSYM sınav görevi ücreti ne zaman yatar?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlara yıl içinde milyonlarca kişi katılıyor. Sınavlarda kamu personelleri de görevli olarak yer alıyor. Sınav görevini tamamlayanar ücretin ne zaman, kaç gün sonra hesaplarına yatacağı sorusuna da yanıt arıyor. ÖSYM sınav görevi ücreti sınavın ardından yaklaşık olarak 1 hafta içinde yatırılır. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılır.

Sınav görevi nedir?

ÖSYM, MEB, AÖF gibi pek çok sınavda kamu personelleri için sınav görevlisi başvurusu açılıyor. Öğretmenle de bu ssnavlara sistem üzerinden başvuru yaparak sınavlarda görevli olabiliyor. Sınav görevi ile öğretmenler bütçelerine ek gelir sağlarken sınavların hatasız ve sağlıklı işleyişine de yardımcı olmuş oluyor.