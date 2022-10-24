GÜNCELLENDİ: MEB E-sınav görevli ücreti 2022 | Zamlı ehliyet sınav görevli ücreti ne kadar? MEB E-sınav gözetmen, salon başkanı sınav görevli ücreti?

MEB E-sınav görevli ücreti 2022 | Zamlı ehliyet sınav görevli ücreti ne kadar? MEB E-sınav gözetmen, salon başkanı sınav görevli ücreti? MEB bünyesinde yapılan sınavlarda öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alıyor ve böylece hem sınavların kusursuz yapılmasına yardımcı oluyorlar hem de bütçelerine katkı sağlıyorlar. MEB'in elektronik sınavlarında yer alanlar sınav görevli ücretinin kaç TL olacağını araştırıyor. İşte MEB e-sınav (ehliyet) gözetmen, salon başkanı, uygulama izleme sorumlusu sınav görevli ücretlerine dair detaylar.

MEB bünyesinde her yıl yüz binlerce kişinin katıldığı e-sınav ve ehliyet sınavları yapılıyor. Bu sınavlarda öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alıyor. 2022 yılı Temmu ayında öğretmen maaşlarına gelen zamların ardından sınav görevi ücretlerinde de artışa gidildi. ÖSYM'den gelen artış duyrusunun ardından MEB'in e-sınav ve ehliyet sınav görevli ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Zamlı ehliyet sınav görevli ücreti ne kadar? MEB E-sınav gözetmen, salon başkanı sınav görevli ücreti kaç TL? gibi sorular pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

MEB E-sınav görevli ücreti 2022

MEB'in e-sınavlarına her sene yü binlerce kişi ter döküyor. Sınavlarda öğretmenler de görevli olarak yer alıyor. İşte 2022 zamlı güncel e-sınav öğretmen sınav görevli ücretleri;

E-Sınav Başkan 258 TL

E-Sınav Gözetmen 238 TL

E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL

NOT: Sınav görvli ücretleri yüzde 15 vergi dilimine göre verilmiştir.

Zamlı ehliyet sınav görevli ücreti ne kadar?

MEB'in elektronik sınavlarında on binlerce öğretmen görev yapıyor. MEB e-sınav ücreti güncel olarak şöylre;

E- Sınav Gözetmen 320 TL

E- Sınav izleme sorumlusu 320 TL,

E- Sınav Başkan 346 TL

Ehliyet E-sınav ücretleri kaç gün sonra yatacak?

MEB Ehliyet E-sınav görevli ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ortalama olrak ehliyet sınav ücretleri 30 gün ve 45 gün arasında değişen sürelerde öğretmen hesaplarına yatar.

MEB Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti kaç TL?

Öğretmen maaşlarına yapılan zammın ardından 2022 Temmuz Aralık dönemi için MEB sınav görevli ücretlerine de büyük zam yapıldı. Buna göre MEB'in sınavlarında gözetmen olarak görev alan bir öğretmene %15 Vergi diliminde 449 TL ödeme yapılacak. %20 Vergi dilimindeise 422 TL sınav görevli ücreti ödenecek. %27 Vergi diliminde olan bir öğretmen ise MEB gözetmen sınav görevli ücreti olarak 385 TL yatırılacak.

Yedek gözetmen sınav görevli ücreti de arttı. Buna göre; %15 vergi diliminde yedek gözetmen görevli ücreti 337 TL olurken %20 vergi diliminde bu rakam 317 TL'ye %25 vergi diliminde ise 289 TL'ye geriliyor.

Salon başkanı gözetmen ücreti ise %15 vergi diliminde 463 TL olacak. Salon başkanı sınav görevli ücreti %20 vergi diliminde 436 TL olurken %25 vergi diliminde ise 397 TL oldu.

Zamlı: MEB sınav görevli ücreti 2022-2023

Öğretmen sınav görevli ücrelerine her yılın başında ve Temmuz ayında güncelleme yapılıyor. MEB-ÖSYM ve AÖF gibi geniş katılımlı sınavlarda görev alanlar yeni sınav görevli ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 2022 sınav görevli ücretleri;

* | Gözetmen sınav görevli ücreti: 427 TL

* | Yedek gözetmen sınav görevli ücreti:320 TL

* | Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 507 TL

* | Bina yönetici yardımcısı sınav görevli ücreti: 453 TL

* | Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 440 TL

* | Engelli gözetmen sınav görevli ücreti: 533 TL

Sınav Görevlisi Nedir?

ÖSYM, MEB, AÖF, KPSS gibi merkezi sınavların sağlıklı işlemesi adına öğretmenler sınavlarda çeşitli görevleri üstlenmektedir. Öğretmenlerin merkezi sınavlarda görev almasına sınav görevlisi denilmekte. Sınav görevlisi olarak sınavlarda yer alan kamu personellerine hizmetleri karşılığında ücret ödemesi yapılmakta.