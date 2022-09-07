2022-2023 KYK yemek yardımı ne kadar? KYK yurt yemek parası kaç TL? KYK yemek parasına zam geldi mi? soruları KYK yurtlarında kalan öğrenciler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK yemek yardımlarının artırıldığını açıklamıştı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala öğrenciler KYK yemek parasına zam yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor.

2022-2023 KYK yemek yardımı ne kadar? KYK yurt yemek parası kaç TL? KYK yemek parasına zam geldi mi? soruları KYK yurtlarında kalan öğrenciler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK yemek yardımlarının artırıldığını açıklamıştı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala öğrenciler KYK yemek parasına zam yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor.

2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması sabırsızlıkla beklenirken bir yandan da KYK yemek ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı konusu öğrenciler tarafından sıkça dile getiriliyor. Son zamanlarda artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğrenciler oldukça zorlanıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala öğrenciler KYK yemek parasının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

2022-2023 KYK yemek yardımı ne kadar?

Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL olarak uygulanmaktadır.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 37,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.

KYK yurtlarında yemek veriliyor mu?

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

KYK yurt kayıtlarında istenen belgeler neler?

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.

• Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),

• % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)

• Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

• Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

•Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte,

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,

4. 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.