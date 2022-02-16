KYK yemek parası 750 lira mı oldu? KYK aylık yemek parası arttı mı? KYK yemek parası ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK yurtlarında kalan 745 bin öğrenciyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan enflasyon karşısında öğrencilerin ezilmemesi için aylık yemek parasına zam yapıldığını açıkladı. İşte 2022 ikinci dönem KYK yemek parası ücretleri...

KYK yemek parası 750 lira mı oldu? KYK aylık yemek parası arttı mı? KYK yemek parası ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK yurtlarında kalan 745 bin öğrenciyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan enflasyon karşısında öğrencilerin ezilmemesi için aylık yemek parasına zam yapıldığını açıkladı. İşte 2022 ikinci dönem KYK yemek parası ücretleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplatnısından sonra yaptığı açıklama ile KYK yurdunda klan öğrencileri sevindirdirdi. 745 bin öğreninin yemek parasına zam yapıldığı açıklandı.

KYK yemek parası 750 lira mı oldu?

Cumhrubaşkanı Erdoğan KYK yurdunda kalan öğrencilerin aylık yemek paralarında artış yapıldığını duyurdu. Erdoğan KYK aylık beslenme parasının 750 lira olduğunu açıkladı.

KYK aylık yemek parasına zam mı geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sornası yaptığı açıklamada KYK yemek parasına zam yapıldığını duyurdu.

Daha önce KYK yemek ücreti ne kadardı?

Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yurtların hizmete açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 6,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 13,00 TL olmak üzere toplam 19,00 TL olarak uygulanmaktadır. Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 29,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.

KYK yurtlarında yemek veriliyor mu?

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü hakkında

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur. .