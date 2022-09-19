2 yıllık üniversite (önlisans) öğrencileri KYK bursuna başvurabilir mi? 2 yıllık bölümlere KYK bursu verilir mi? KYK burslarına başvuruların başlaması beklenirken 2 yıllık önlisans bölümlerinde eğitim gören öğrenciler de KYK burslarına başvuru yapıp yapamayacaklarını araştırmaya başladı. KYK burslarına başvurmak için bazı şartlar mevcut. 2 yıllık bölümleri kazanan üniversite öğrencileri KYK bursu alabilir.

2 yıllık üniversite (önlisans) öğrencileri KYK bursuna başvurabilir mi? 2 yıllık bölümlere KYK bursu verilir mi? KYK burslarına başvuruların başlaması beklenirken 2 yıllık önlisans bölümlerinde eğitim gören öğrenciler de KYK burslarına başvuru yapıp yapamayacaklarını araştırmaya başladı. KYK burslarına başvurmak için bazı şartlar mevcut. 2 yıllık bölümleri kazanan üniversite öğrencileri KYK bursu alabilir.

Son zamanlarda hayat pahalılığının artmasıyla birlikte öğrenciler ve öğrncilerin aileleri ekonomik açıdan oldukça zor zamanlar geçiriyor. Eğitim dönemlerinde ekonomik açıdan rahat bir nefes almak isteyenler çeşitli burs olanaklarını araştırmaya başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında KYK burslarına da yüz binlerce kişinin başvurması bekleniyor. 2 yıllık bölümü kazanan (önlisans) öğrenciler de KYK burslarına başvuru yapıp yapamayacaklarını merak edip araştırıyor.

2 yıllık üniversite (önlisans) öğrencileri KYK bursuna başvurabilir mi?

KYK burslarına 2 yıllık üniversite kazanan öğrenciler ve bu bölümlerde okuyan öğrenciler başvuru yapabilir. Ayrıca 2 yıllık bölümleri 4 yıllık lisansa tamamlayan adaylar da KYK burslarına başvuru yapabilir.

2 yıllık bölümlere KYK bursu verilir mi?

KYK bursu alma şartlarını taşıyan tüm 2 yıllık ünivresite öğrencilerine KYK bursu verilebilir.

2022 KYK başvurusu ne zaman?

KYK başvurularının başlaması için öncelikle ek yerleştirmelerin ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanması bekleniyor. 2021 yılında KYK burs başvuruları 5 Kasım'da başladı ve 8 Kasım'da sona ermişti. 2022 yılında da Kasım ayının başında KYK burs başvurularının başlaması bekleniyor.

KYK bursu kimlere verilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK bursu kimlere verilmez?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,burstan yararlanamazlar.