'Gölge' lakaplı Gamze tutuklandı

Muğla'da, e-ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla dolandırıcılık yapan ve bu suçtan 33 kaydı bulunan 'Gölge' lakaplı Gamze Yanak (24), polis ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.