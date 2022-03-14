DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Prof. Dr. Mevlüt Güllü kimdir? Mehmet Güllü nereli? Mevlüt Güllü hangi üniversitede görevli?
ABD’deki evsizler peş peşe öldürülüyor
Benzin mazota dev indirim kapıda | Mazota indirim mi geldi? Benzin ve motorine indirim ne zaman gelir?
FED faiz kararı ne zaman olacak? FED 2022 Mart faiz arttıracak mı ?
Teşkilat 38. bölüm tek parça izle | TRT 1 Teşkilat yeni bölümde neler oldu?
Galatasaray - Beşiktaş derbisini canlı izle! Canlı İzle
Kış Tatilinde Benzersiz Bir Konaklama Deneyimi: Bof Hotel Uludağ Ski & Convention Resort
Marvel filmlerinden tanınan William Hurt kimdir? William Hurt öldü mü?
Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan hükümete 'Ukrayna' çağrısı
ÖSO’nun kurucusu Albay Esad: Önce muhalifler içinde temizlik yapılması lazım
Ukrayna yanlıları, Putin’in eski damadının malikanesini bastı
Yavuz Ertürk kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Boksör Yavuz Ertük hayatını kaybetti...
Süleyman Soylu'nun acı günü
Rusya'dan çıkan ABD şirketlerinin temsilcisinden Türkiye'ye kritik ziyaret
Tıp Bayramı nedir Tıp Bayramı ne zaman? Tıp Bayramı resmi tatil mi?

TIMETURK / DÜNYA / Zelenskiy'den Ukraynalılara çağrı: Devleti koruyun!

Zelenskiy'den Ukraynalılara çağrı: Devleti koruyun!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalılara seslenerek, 'Her şehirde her sokağı yeniden inşa edeceğiz, savunmayı destekleyin ve devleti koruyun' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-14 15:29:17
Zelenskiy'den Ukraynalılara çağrı: Devleti koruyun!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalıları dayanışmaya çağırdı.

Zelenskiy, "Rusya altyapımızı yok etmeye, şehirlerimizi vurmaya devam ediyor. Ama her şehirde her sokağı yeniden inşa edeceğiz. İşgalciler hâlâ topraklarımızda olduğuna göre, onları yenmeliyiz. Şehirlerimizi, köylerimizi, topraklarımızın her metresini korumalıyız: Ve Ukraynalıların kalbini ruhunu korumalıyız. Birbirinize yardım edin. Birbirinize destek olun. Savunmayı destekleyin ve devleti koruyun! Birlikte kazanacağız. Zafer Ukrayna'nın!" dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş