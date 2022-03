Zelenskiy'den Ukraynalılara çağrı: Devleti koruyun!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalılara seslenerek, 'Her şehirde her sokağı yeniden inşa edeceğiz, savunmayı destekleyin ve devleti koruyun' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalıları dayanışmaya çağırdı.

Zelenskiy, "Rusya altyapımızı yok etmeye, şehirlerimizi vurmaya devam ediyor. Ama her şehirde her sokağı yeniden inşa edeceğiz. İşgalciler hâlâ topraklarımızda olduğuna göre, onları yenmeliyiz. Şehirlerimizi, köylerimizi, topraklarımızın her metresini korumalıyız: Ve Ukraynalıların kalbini ruhunu korumalıyız. Birbirinize yardım edin. Birbirinize destek olun. Savunmayı destekleyin ve devleti koruyun! Birlikte kazanacağız. Zafer Ukrayna'nın!" dedi. .