Umre turları ne zaman başlıyor? 2022 Ağustos ayı umre turları tarihi

Umre turları ne zaman başlıyor? Beklenen umre turları için bir açıklama yapıldı. Hac ve Umre Hizmetleri Müdürü tarafından yapılan açıklamada, kovid-19 aşısı yaptıran ve 65 yaş altı kişilerin aday olabileceği şartı, dikkat çekti. Peki ama kimler umre kaydı oluşturamaz? Kimler umre başvurusu yapamaz, şartlar neler? İşte 2022 Ağustos ayı umre turları tarihi ve detaylar!

Beklenen umre turları için bir açıklama yapıldı. Hac ve Umre Hizmetleri Müdürü tarafından yapılan açıklamada, kovid-19 aşısı yaptıran ve 65 yaş altı kişilerin aday olabileceği şartı, dikkat çekti. Peki ama kimler umre kaydı oluşturamaz? Kimler umre başvurusu yapamaz, şartlar neler? İşte 2022 Ağustos ayı umre turları tarihi ve detaylar!

Umre turları ne zaman başlıyor?

Umre turları için kayıtlar başladı. Turlar her bütçeye uygun olacak şekilde 9 farklı tur seçeneğiyle sunuluyor. 7,11,15 ve 24 günlük turların fiyatları da bütçelere göre planlanıyor.

Adayların beklediği umre turlarının ilk kafilesi 15 Ağustos Pazartesi günü yola çıkıyor.

Umre kaydı başvurusu için gereken şartlar neler?

Kutsal topraklara gidecek olan umre ve hac yolcularından Kovid-19 aşı kartı ve 65 yaş altında olma şartı isteniyor. Bunun dışında yaş sınırı ve farklı şartlar aranmıyor.

Umre fiyatları ne kadar?

Umre fiyatları, tur şirketlerine ve kalınacak süreye göre değişşiklik gösteriyor. 18 bin TL'den başlayan fiyatlar 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.