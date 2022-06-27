1 haftalık umre ne kadar? Haftalık umre fiyatları kaç TL? Kişi başı umre fiyatları merak konusu oldu. Turlara göre değişen umre fiyatlarının alt sınırı da sıklıkla araştırılıyor. Peki ama umre 2022 yılında ne kadar? İşte detaylar...

Haftalık umre fiyatları kaç TL? Kişi başı umre fiyatları merak konusu oldu. Turlara göre değişen umre fiyatlarının alt sınırı da sıklıkla araştırılıyor. Peki ama umre 2022 yılında ne kadar? İşte detaylar...

1 haftalık umre ne kadar?

Umre fiyatları tur şirketlerine göre değişiyor. Minimum 18 bin TL'den başlayan fiyatlar, 28 bin liraya kadar çıkabiliyor.

İkili odalarda kişi başı umre fiyatı 19 bin 500 TL'den başlıyor.

Üçlü oda kişi başı umre fiyatı 19 bin TL'den başlıyor.

Dörtlü oda kişi başı umre fiyatı 18 bin TL'den başlıyor.

Bu fiyatlar tur şirketlerine göre de değişkenlik gösteriyor. 15 günlük umre fiyatları da 20 bin liradan başlıyor ve 25 bin liraya kadar çıkıyor.

Çocuk umre fiyatları

2022 yılı çocuk umresi 4 kişilik odalarda 16.700 TL'den başlıyor.