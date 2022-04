Ukrayna'daki Müslümanlar: 'Bu Ramazan acı dolu, barış için yaşıyor, dua ediyoruz'

İki kadın, BBC'ye savaş bölgesinde Ramazan'ı anlattı.

Nesterenko "Hep gözümün önüne savaşın korkunç görüntüleri geliyor" diyor:

"Kiev yakınlarında Rus askerleri çocuklar dahil birçok sivili öldürdü. Bu yıl, önceki Ramazanlar gibi değil. Hep üzüntü içindeyim."

"Çocuklarım arkadaşlarından ayrılmak zorunda kaldı. Evlerini kaybettiler. Burada da güvende değiliz. Rus füzeleri ve bombaları Ukrayna'da her an her şehri vurabilir."

Burada önce bir camiye sığınmışlar. Sonra kiralık bir ev bulmuşlar.

Niyara Mamutova, eski Ramazanları hatırlayıp hüzünleniyor:

"Eskiden tüm aile oruç tutardık, namaz kılardık ve iftar yapardık. Şimdi savaş nedeniyle ailemiz parçalandı. Bazı aile üyelerimiz ülkeyi terk edip başka memleketlere yerleşti. Mutlu bir atmosfer değil"

Kocası evden dönüştürülmüş bir camide imamlık yapıyor. Çernivsti'de geceleri sokağa çıkma yasağı var. Kocası bazen geciktiği için eve gelemiyor, camide kalıyor. Ama Mamutova, bu hiç tanımadığı yerde yeni dostlar edinmeyi başarmış: