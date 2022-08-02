Tayvan zengin mi fakir mi? Tayvan askeri gücü ne kadar? Tayvan'ın kaç savaş uçağı var? ABD Temsilciler Meclis'i Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti bölgede suların yeniden ısınmasına neden oldu. Çin tarafı bu ziyaretin kendi egemenliğine bir saldırı olduğu görüşündeydi ancak ziyaret gerçekleşti. Dünya diken üstündeyken Tayvan ile ilgili bilinmeyenler de merak edilmeye başlandı. İşte Tayvan ya da resmi adıyla Çin Cumhuriyeti hakkında bilinmeyenler...

Tayvan zengin mi fakir mi? Tayvan askeri gücü ne kadar? Tayvan'ın kaç savaş uçağı var? ABD Temsilciler Meclis'i Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti bölgede suların yeniden ısınmasına neden oldu. Çin tarafı bu ziyaretin kendi egemenliğine bir saldırı olduğu görüşündeydi ancak ziyaret gerçekleşti. Dünya diken üstündeyken Tayvan ile ilgili bilinmeyenler de merak edilmeye başlandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi krize neden olan Tayvan ziyaretini yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Resmi programda yer almayan Tayvan ziyareti ani bir kararla gerçekleşti. Çin ise bu ziyarete sert tepki verdi Pelosi yarın Tayvan lideri Tsai ile görüşecek ve Tayvan Parlamentosu'nu ziyaret edecek. Çin Dışişleri Bakanı Wang, "ABD'li politikacılar Tayvan konusunda açıkca ateşle oynuyor" dedi. Çİn Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada ise "Ziyaret Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara ciddi zarar veriyor." denildi. Yaşanan gelişmelerden sonra Tayvan'ın nerede olduğu, zengin mi yoksa fakir bir ülke mi olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Tayvan ya da resmi adıyla Çin Cumhuriyeti hakkında bilinmeyenler...

Tayvan zengin mi fakir mi?

Tayvan sanayisi ve hizmet sektörü oldukça gelişmiş bir ülkedir. 25 milyonluk nüfusuna rağmen ekonomi sırlamasında ülke 21. sırada yer alıyor.

Tayvan askeri gücü ne kadar?

Tayvan geçtiğimiz günlerde ABD'den savaş uçakları almak istemesiyle bir kez daha Çin ile gerilim yaşamıştı. Tayvan'da etkin askeri güç 290 bin olarak biliniyor. Tayvan'ın teknolojik altyapı ve güçlü savaş uçalları konusunda Çin ile rakabet etmesi pek olası değil.

Tayvan'ın kaç savaş uçağı var?

Tayvan'ın envanterinde kaç adet savaj jeti olduğu henüz bilinmiyor anak ülke savaş uçağı filosunu yenilemek ve yeni jetler almak için ABD ile anlaşma yapmıştı. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Lockheed Martin ile Tayvan'ın 90 adet F-16 uçağı için anlaşmaya vardığı duyuruldu. Anlaşma kapsamında programın 2026 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Tayvan Çin'e mi bağlı, bağımsız mı?

Tayvan'ın ilk olarak 17. yüzyılda Qing hanedanının iktidarda olduğu dönemde Çin'in tam kontrolü altına girdi. Çinliler 1895'te Japonya'ya yenildikten sonra adayı Japonların kontrolüne bıraktı. Ardından Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nı kaybettikten sonra 1945'te Çin adayı tekrar aldı.

İlerleyen yıllarda Çin anakarasında Chiang Kai-shek liderliğindeki milliyetçi hükümet güçleri ile Mao Zedung'un Komünist Partisi arasında bir iç savaş patlak verdi. Komünistler 1949'da iç savaşı kazandı ve Pekin'de kontrolü ele geçirdi. Chiang Kai-shek ve milliyetçi siyasetçiler den geriye kalanlar Tayvan'a kaçtılar ve sonraki birkaç on yıl boyunca ülkede hüküm sürdü.

Günümüzde Çin, Tayvan'ın aslen bir Çin eyaleti olduğunu savunmak için bu argümanı kullanıyor. Ancak Tayvanlılar, hiçbir zaman 1911 devriminden sonra kurulan modern Çin devletinin veya 1949'da Mao tarafından kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir parçası olmadıklarını iddia etmek için de aynı tarihe işaret ediyor.