Tayvan nerede? Tayvan bağımsız mı? Tayvan Çin'e mi bağlı? İşte Tayvan hakkında detaylar...

Tayvan nerede? Tayvan bağımsız mı? Tayvan Çin'e mi bağlı? Dünyanın gözü Tayvan'da... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret oldukça konuşuldu. Bu ziyarete Çin'den de sert tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang, 'ABD'li politikacılar Tayvan konusunda açıkça ateşle oynuyor' dedi. Bu gelişmelerden sonra Tayvan'ın nerede olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Tayvan nerede? Tayvan bağımsız mı? Tayvan Çin'e mi bağlı? Dünyanın gözü Tayvan'da... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret oldukça konuşuldu. Bu ziyarete Çin'den de sert tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang, "ABD'li politikacılar Tayvan konusunda açıkça ateşle oynuyor" dedi. Bu gelişmelerden sonra Tayvan'ın nerede olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim Tayvan topraklarında devam ediyor. Çin'in karşı çıkmasına rağmen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin içinde olduğu ABD resmi uçağı SPAR19 Tayvan hava sahasına girdi ve başkent Taipei'ye iniş yaptı. Yaşanan bu gelşmenin ardından ABD ve Çin'e ait uçak gemileri ise harekete geçti. Global Times dünyayı sarsan bir Twitter mesajı paylaştı. Tayvan medyasından yapılan son açıklamalara göre ise; Çin'in Tayvan Boğazı üzerindeki hava sahasını tüm sivil uçuşlara kapattığını duyurdu. Asya ziyaretine devam eden uçağın Tayvan'a indiği bildirildi. Çin hükümeti, Tayvan'ı "kendi topraklarının parçası olacak ayrılıkçı bir bölge" olarak görüyor ve ABD'nin ziyaretine ciddi tepki gösteriyor.

Tayvan nerede?

Tayvan ülkesinin nerede olduğu pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Tayvan ya da resmi adıyla Çin Cumhuriyeti, Tayvan Adası ile Penghu, Kinmen, Matsu ve bazı diğer adacıklarda yerleşik bir Doğu Asya ada ülkesi. 1912'de bugünkü Çin topraklarında kurulan ülke Birleşmiş Milletler kurucu üyesiydi.

Tayvan bağımsız mı?

Tayvan da dahil olmak üzere çevre adaları II. Dünya Savaşı sonrasında sınırları içerisine dâhil etmişti. 1949 yılındaki Çin İç Savaşı'nı Çin Milliyetçi Partisi'nin (Kuomintang) kaybetmesi üzerine ülke Çin Komünist Partisi yönetimine girdi ve komünist parti tarafından Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Çin Milliyetçi Partisi lideri Çan Kay Şek Tayvan adasına kaçtı ve Çin Cumhuriyeti'nin burada devam ettiğini Dünya'ya ilan etti.

1949 yılındaki bu yeniden kuruluş başta Batılı ülkeler olmak üzere Dünya devletlerinin çoğunluğu tarafından kabul gördü. 1971 yılına gelindiğinde değişen Dünya dengeleri nedeniyle Çin Cumhuriyeti (Tayvan) Birleşmiş Milletler'den çıkarıldı ve yerine ÇHC dahil edildi. Günümüzde Çin Cumhuriyeti sadece 23 ülke tarafından tanınmaktadır; ancak birçok ülke gayriresmî olarak ekonomik ve kültürel ilişkilerde bulunur. Günümüzde Çin ifadesi genellikle Çin Halk Cumhuriyeti'ni ifade etmek için kullanılırken Çin Cumhuriyeti'ne ise Tayvan denmektedir. Bunun yanında Tayvan, uluslararası kuruluşlara Çin Taypesi (Chinese Taipei) adı ile üye olmuştur. Nüfusunun %90'ından fazlası Han Çinlisi olan bu ada Çin Halk Cumhuriyeti ile yoğun ticarî ilişkilerde bulunmakla birlikte kıta devleti ile karşılıklı silahlanma durumu da söz konusudur. Tayvan'ın en fazla mal ihraç ettiği ülke Çin Halk Cumhuriyeti olmasına rağmen bağımsızlık ve tanınma çabaları ile BM üyeliği istekleri Çin Halk Cumhuriyeti'nin veto ve tehditleri ile karşılaşmaktadır.