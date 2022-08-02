Tayvan bağımsız mı, Çin'e mi bağlı? Tayvan'ı hangi ülkeler tanıdı? Tayvan'ın nüfusu kaç? Tayvan halkı hangi dili konuşuyor? Tayvan Çince mi konuşuyor? ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı. Çin ve ABD'den gelen karşılıklı açıklamaların ardından ziyaretin yapılıp yapılmayacağı bilinmiyordu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Çin ordusunun buna kayıtsız kalmayacağını belirtmişti. Yaşanan gerginliğin ardından Tayvan'ın nerede olduğu, bağımsız mı yoksa Çin'e mi bağlı olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Asya'nın önemli ülkesi Tayvan'ın siyasi ve ekonomik durumu...

Tayvan bağımsız mı, Çin'e mi bağlı? Tayvan'ı hangi ülkeler tanıdı? Tayvan'ın nüfusu kaç? Tayvan halkı hangi dili konuşuyor? Tayvan Çince mi konuşuyor? ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı. Çin ve ABD'den gelen karşılıklı açıklamaların ardından ziyaretin yapılıp yapılmayacağı bilinmiyordu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Çin ordusunun buna kayıtsız kalmayacağını belirtmişti. Yaşanan gerginliğin ardından Tayvan'ın nerede olduğu, bağımsız mı yoksa Çin'e mi bağlı olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Asya'nın önemli ülkesi Tayvan'ın siyasi ve ekonomik durumu...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi geçtiğimiz gün başladığı Asya turunun en kritik ziyaretini gerçekleştirdi. Pelosi büyük bir krize dönen Tayvan ziyaretini yaptı. Pelosi'nin bu ziyaretine Çin'den sert tepki geldi. Pelosi'nin ziyareti Tayvan'ın bağımsız bir ulus olarak görülmesi gerektiğine destek olarak değerlendiriliyor. Pelosi'nin yarın Tayvan lideri Tsai ile görüşeceği ve Tayvan Parlamentosu'nu ziyaret edeceği bildirildi. Bölgede tansiyon düşmezken Çin'den gelen açıklamalar herkesi şaşırttı. Çin Dışişleri Bakanı Wang, "ABD'li politikacılar Tayvan konusunda açıkca ateşle oynuyor" dedi. Çin Savunma Bakanlığı'ndan da ziyarete ilişkin, "Yüksek alarm durumuna geçtik Pelosi'nin Tayvan ziyaretine karşılık olarak askeri operasyonlar düzenleyeceğiz" açıklaması gelirken, Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan ise, "Tayvan yakınlarında duruma hakimiz, düşman tehditlerine karşı birliklerimizi sevk edeceğiz" denildi. Yaşanan gelişmelerden sonra Tayvan'ın bağımsız bir ülke olup olmadığı merak ediliyor.

Tayvan bağımsız mı, Çin'e mi bağlı?

Çin hükümeti, Tayvan'ı "kendi topraklarının parçası olacak ayrılıkçı bir bölge" olarak görüyor. Ancak Tayvan yönetimi ise bunu reddediyor.

Tayvan ya da resmî adıyla Çin Cumhuriyeti Tayvan Adası ile Penghu, Kinmen, Matsu ve bazı diğer adacıklarda yerleşik bir Doğu Asya ada ülkesi. 1912'de bugünkü Çin topraklarında kurulan ülke Birleşmiş Milletler kurucu üyesiydi. Tayvan da dahil olmak üzere çevre adaları II. Dünya Savaşı sonrasında sınırları içerisine dâhil etmişti. 1949 yılındaki Çin İç Savaşı'nı Çin Milliyetçi Partisi'nin (Kuomintang) kaybetmesi üzerine ülke Çin Komünist Partisi yönetimine girdi ve komünist parti tarafından Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Çin Milliyetçi Partisi lideri Çan Kay Şek Tayvan adasına kaçtı ve Çin Cumhuriyeti'nin burada devam ettiğini Dünya'ya ilan etti.

1949 yılındaki bu yeniden kuruluş başta Batılı ülkeler olmak üzere Dünya devletlerinin çoğunluğu tarafından kabul gördü. 1971 yılına gelindiğinde değişen Dünya dengeleri nedeniyle Çin Cumhuriyeti (Tayvan) Birleşmiş Milletler'den çıkarıldı ve yerine ÇHC dahil edildi.

Tayvan'ı hangi ülkeler tanıdı?

Günümüzde Çin Cumhuriyeti sadece 23 ülke tarafından tanınmaktadır; ancak birçok ülke gayriresmî olarak ekonomik ve kültürel ilişkilerde bulunur. Günümüzde Çin ifadesi genellikle Çin Halk Cumhuriyeti'ni ifade etmek için kullanılırken Çin Cumhuriyeti'ne ise Tayvan denmektedir. Bunun yanında Tayvan, uluslararası kuruluşlara Çin Taypesi (Chinese Taipei) adı ile üye olmuştur. Nüfusunun %90'ından fazlası Han Çinlisi olan bu ada Çin Halk Cumhuriyeti ile yoğun ticarî ilişkilerde bulunmakla birlikte kıta devleti ile karşılıklı silahlanma durumu da söz konusudur. Tayvan'ın en fazla mal ihraç ettiği ülke Çin Halk Cumhuriyeti olmasına rağmen bağımsızlık ve tanınma çabaları ile BM üyeliği istekleri Çin Halk Cumhuriyeti'nin veto ve tehditleri ile karşılaşmaktadır.

Tayvan halkı hangi dili konuşuyor?

Tayvan halkının büyük bir çoğunluğu Çince konuşuyor. Standart Çince konuşan Tayvan bir ada ülkesidir.

Tayvan'ın nüfusu kaç?

Tayvan'da yapılan son sayımlarda ülke nüfusunun 25 milyona yakın olduğu ortaya çıkmıştır.