'Talabani ailesi, KYB eş başkanı Cengi'ye ait 20 ton altına el koydu'

Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesi medyasında yer alan haberlere göre, KYB Eş Başkanlık görevinden alınan ve partisinden ihraç edilen Lahur Şeyh Cengi’ye ait tonlarca altına Bafil Talabani el koyuldu

KYB eşbaşkanı Bafil Talabani, eşbaşkan Lahur Şeyh Cengi'yi kendisini zehirlemek, KYB içerisinde darbe yapma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle görevini dondurduğunu açıkladı. Ardından KYB Politbürosu Lahur Şeyh Cengi'nin KYB içerisindeki tüm görevlerinden azlederek partiden ihraç etti.

20 ton altına el konuldu

BasNews'in aktardığı yeni gelişmeye göre, Lahur Şeyh Cengi'ye ait olduğu iddia edilen Süleymaniye'nin Serçınar Tepesi'ndeki Lalezar Otelde saklı bulunan tonlarca altına el konuldu. Lahur Şeyh Cengi'nin söz konusu altınları yurtdışına kaçırmak için hazırladığı, bunun bilgisini alan Talabani ailesinden Bafil Talabani'nin Diler Seyid Mecid isimli KYB'li yöneticinin yardımıyla altınlara el koyduğu iddia ediliyor.

Bafil Talabani'ye yakın medyada yer alan haberlere göre; el konulan altınlar hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Lahur Şeyh Cengi'ye ait olduğu iddia edilen 20 ton altının hükümet hazinesine verilip verilmeyeceği ise belirsiz.

Lalezar Otel'de bulunan ve Lahur Şeyh Cengi'ye ait olduğu iddia edilen altınlarla ilgili Lahur Şeyh Cengi ile kardeşleri hakkındaki suçlamalar ispatlanırsa, açılacak “hırsızlık, yolsuzluk, haksız kazanç” davalarında delil olarak kullanabileceği bilgisi paylaşıldı.

Bundan bir süre önce Cengi ile kardeşlerinin Kürt yönetimi bölgesi ile Körfez ülkeleri arasında altın kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Süleymaniye güvenlik güçleri kaçak altınlara el koymuş ve kentin bütçesine aktardığı medyaya yansımıştı.

Mirat Haber'de yer alan iddiaya göre ise, eş başkan Cengi'ye ait olduğu iddia edilen Süleymaniye ve çevresinde bulunan 80 ton altına daha ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Sitenin haberine göre Cengi, telefonla yaptığı açıklamasında sözkonusu altının kendisine ait olmadığını, altın ticareti ve nakliyatı yaptığını, el konulan altının ise Körfez ülkelerine ait olduğunu iddia etti.

Habere göre, geriye kalan 80 ton altın hakkındaki sorusunu geçiştiren Cengi, kendisinin hırsız olmadığını asıl hırsızın Talabani ve Barzani aileleri olduğunu ileri sürdü. Cengi, her iki ailenin yarım yüzyıldan fazladır Kürtlerin kanını emdiğini, özerk yönetimden sonra da bütün güney Kürt bölgesinin gelirlerinin iki aile arasında pay edildiğini, en büyük payı ise Barzani ailesinin aldığını iddia etti.

“KDP kendi sömürü düzenini kurmuş”

Haber göre, Barzani ailesinin ‘dünyanın en büyük hırsız ailesi' olduğunu, ‘ikinci büyük hırsız aile'nin ise Talabaniler olduğunu ifade eden Cengi, yaptığı açıklamasında şöyle dedi:

“Barzani ailesi, bölgeyi bir aile şirketi olarak görüp gelirlerini tamamen sömürmeye çalışıyor. Ancak bunu çok ustaca yapıyor. KDP adlı sözde parti, özde ailenin oyuncağı olan kurum aracılığı ile etrafına bir hırsızlar çetesi kurmuş durumunda. Ve KDP'nin yönetim kadrosuna oturttukları şahısları da bu hırsızlığa ortak ederek kendi sömürü düzenini kurmuşlar.”

Hakkındaki iddiaların tekrar hatırlatılması üzerine Cengi'nin şu cevabı verdiği kaydedildi:

“Rudaw TV'nin başındaki Ako Muhammed bunun en somut örneğidir. Ako, kadın iç çamaşırı satan seyyar satıcıydı. Dikiş tutturamayınca Avrupa'ya gitti, PKK saflarına katıldı. PKK'nın Avrupa kanadında da istediğini koparamayınca, bölgeye geri dönerek Neçirvan Barzani'nin kanatları altına girdi. Daha önce ekmek parası bulamayan biriydi, şu anda on milyonlarca doları var. Avrupa'nın en pahalı yerlerinde kendine mülkler aldı. Türkiye'den de almaya teşebbüs etti. Ancak PKK'daki geçmişinden korktuğu için bundan vazgeçti.

Talabani'nin yokluğunda öne çıkan kuzenler

KYB lideri Talabani Aralık 2012'de Irak Cumhurbaşkanı olduğu sırda ani bir şekilde rahatsızlanarak tedavi için Almanya'ya götürülmüştü.

Bu dönemde KYB'nin Birinci Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul, İkinci Genel Sekreter Yardımcısı Berhem Salih ve Talabani'nin eşi Hero İbrahim Ahmed arasında bir güç çekişmesi başladı.

Lidersiz kalan partide yeniden kongreye gidilmesi ve bir liderin seçilmesi için muhalif sesler yükseldi. Ancak Talabni'nin eşi Hero'nun "Celal Talabani hayatta olduğu müddetçe buna izin vermeyeceği" yönündeki ısrarı üzerine 2014'te kongre yerine düşük seviyede bir parti toplantısı gerçekleştirildi.

Dönemin IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğinde 25 Eylül 2017'de bağımsızlık referandumuna gidilmesi, KYB içindeki görüş ayrılıklarını net bir şekilde ortaya çıkardı. Barzani'nin Süleymaniye'de gerçekleştirdiği referandum kampanyasına Talabani'nin eşi Hero bizzat katılsa da oğlu Bafıl, "KYB'nin, ABD'nin sunduğu teklif karşılığında referandumun ertelenmesini kabul ettiğini" bildirdi. Bafıl, daha sonra söz konusu yazılı açıklamasını geri çekip sosyal medya hesabının hacklendiğini belirtti.

Celal Talabani, 3 Ekim 2017'de tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybetti. Talabani'nin ölümünün ardından Bafıl ve Lahur isimleri, 16 Ekim 2017'de Irak merkezi hükümetinin Peşmergenin kontrolündeki Kerkük'e düzenlediği operasyon sonrası ön plana çıktı. Çoğunluğunu KYB'li Peşmergelerin oluşturduğu IKBY güçlerinin Irak ordusuyla çatışmadan Kerkük'ten çekilmesi bazı kesimlerin tepkisine neden oldu.

Ezeli rakipleri KDP tarafından "ihanet" ile suçlansalar da kuzen Talabaniler, KYB içinde önemli kararlar alınması konusunda uzlaşı sağlayabilecek bir güce sahip olduklarını ortaya koydu. Kerkük olayından sonra ikilinin ismi de sıklıkla dile getirildi.

Bafıl ve Lahur'un etkisi altındaki KYB, 12 Mayıs 2018'de yapılan Irak genel seçimlerinde Bağdat'a 18 milletvekili gönderebildi. IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan bölgesel seçimlerde ise KYB, 21 milletvekili çıkararak Erbil Meclisi'nde yeniden ikinci parti konumuna yükseldi.

KYB'nin önemli isimlerinden olan Berhem Salih ise Irak'taki genel seçimlerden önce partisinden ayrılıp Demokrasi ve Adalet Koalisyonu'nu kurdu. Ancak Salih 2018'deki seçimlerde istediği sonucu elde edemedi. Bafıl ve Lahur, partiye küsen Salih'i ikna edip KYB'nin Irak Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Salih, 2 Ekim 2018'de bu ikilinin desteğiyle Irak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturabildi.

Kuzen Talabaniler, sırasıyla Kerkük olayı, seçimlerde partinin gücünün korunması ve Salih'ın ikna edilmesi gibi manevralarıyla KYB içindeki dengede ipleri ellerinde tutmayı başardı.

Bu süreçten sonra özellikle Lahur Talabani, Süleymaniye'ye gelen tüm siyasi, diplomatik ve askeri temsilcileri KYB adına karşılayan kişi oldu. Lahur, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile 21 Ocak'ta İsviçre'nin Davos ilçesinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılarak üst düzey toplantılara da iştirak etmiş oldu.

KYB'nin 4'üncü kongresinde Talabani ailesi güç tazeledi

Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye başta olmak üzere Kerkük ve Erbil kentlerinde siyasi nüfuza sahip KYB, Suriye'nin başkenti Şam'da kurulduğu 1975'ten bu yana 4'üncü kongresini "yenilenme" adı altında 21 Aralık 2019'da Süleymaniye'de gerçekleştirdi.

Kongrenin ilk gününde Irak'ın KYB'li Cumhurbaşkanı Salih, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve IKBY Meclis Başkanı Revaz Faik hükümet içindeki resmi görevleri dolayısıyla 121 kişilik KYB Başkanlık Konseyi'ne doğrudan seçildi.

Kongrenin ikinci gününde ise KYB Başkanlık Konseyi'nin geri kalan 118 üyesi belirlendi. KYB Başkanlık Konseyi listesinde, Celal Talabani ailesinin mevcut statülerini koruduğu görüldü.

Talabani'nin oğulları Kubat ve Bafıl, yeğenleri Lahur ve Aras Şeyh Cengi'nin yanı sıra ailenin diğer bireylerinden Şanaz İbrahim Ahmed, Celal Şeyh Naci Talabani, Ala Talabani, Pola Sirvan Talabani ve Begerd Talabani'nin isimleri de KYB Başkanlık Konseyi listesinde yer aldı.

Bafil ve Lahur, KYB Başkanlık Konseyi'ne ilk defa seçilen isimler oldu.

KYB'nin "aile partisine dönüşmesine" tepki

KYB'nin şu anki Yüksek Siyasi Meclis Başkanı Kosret Resul'ün yanı sıra Mela Bahtiyar, Hakim Kadır, Diler Seyid Mecid ve Şeyh Cafer Mustafa gibi partinin önemli isimlerinin eş başkanlık sisteminden ve KYB'nin aile partisine dönüşmesinden rahatsız oldukları belirtiliyor.

Parti kurulduğu 1975 yılından 9 Şubat 2020'ye kadar genel sekreterlik sistemine sahipti. Ancak KYB'nin yeni başkanlık konseyi 9 Şubat'ta düzenlediği toplantıda tüzük değişikliğine giderek oy birliğiyle eş başkanlık sistemine geçilmesini kabul etti.

Eş başkanlık kararından iki gün sonra IKBY'deki yerel medyada Bafıl ve Lahur'un, eş başkan seçildikleri iddia edildi. Bu durumdan rahatsız olan Resul, Başkanlık Konseyi'nin tüm toplantılarının askıya alındığını duyurdu.

Yerel medyada Talabanilerin Resul'ü ikna etmek için evine kadar gittiği yönünde haberler çıktı. Bafıl ve Lahur eş başkan seçildikten sonra da Resul'den herhangi bir tebrik mesajı gelmedi.

KYB'li Cumhurbaşkanı Salih ise kongreye katıldığı 21 Aralık'tan bu yana partideki değişiklikler konusunda sessiz kalmayı tercih etti.

BasNews/MiratHaber/AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.