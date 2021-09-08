Takımada Şehrinde Yaşam Mücadelesi

Yemen'e bağlı bir ada Şehri olan Sokatra'nın Hadibo ilçesinde yüzlerce kişi oturmuş, 'yeşil olmayan' bir çöl sahasında futbol maçı isliyor. İsmi Ahmed olan ve Hadibo'ya çok uzak olan Qalansiya köyünden gelen taraftarlardan birisi şöyle diyor: ''Sokatra'da ilk kez böyle bir turnuva düzenleniyor. Sporda ve Futbol'da çok geride kalmış ülkelerden birisi için bu inanılmaz güzel bir duygu'.

Sokotra, Yemen'in Güneydine bulunan, Aden Körfezi yakınında bulunan, Arapça'ya ek olarak, takımadalardaki kabileler arasındaki iletişim dili olarak kabul edilen bir Himyarite'yi konuşan kabilelerden oluşan bir yer.

Güney Yemen İngiliz sömürge yönetimi altındayken, Sokotra takımadaları “Mahra Sultanlığı”na (Aden'in 828 km doğusunda) bağlıydı ve eski zamanlarda “Mutluluk Evi” olarak bilinirdi. Köken Sanskritçe kelime (Skhadara) ve (Dueva skhadara)'dna gelmektedir. Daha önceleri bölünmüş olan "Güney Yemen Cumhuriyeti ve Yemen Arap Cumhuriyeti" arasında kırılgan olarak nitelendirilen bir konumda bulunan ada 2020 yılının Haziran ayı ortasında güvenlik bazı yerel grupların Yemen'deki baglantılarına karşı halk gösterilerinin ardından bölge bir nebze siyasi istikrara kavuşmuş durumda.

Sokotralı politikacoı Babagizah takımadaların Yemen ile bütünleşmesi konusunda şu yorumu yapıyor. "Sokotra halkı barışçıldır ve şiddeti ve terörü redediyor ve modern bir devlet inşa etmeyi dört gözle bekliyorlar. Yıllardır acı çeken vatandaşlar bu saygıyı hakediyor'. Babaghaza, son üç yılda kalkınma, hastaneler, liman ve havaalanının rehabilitasyonu ve eğitim, spor ve gençlik sektörünün desteklenmesi yoluyla Sokotra halkı için çok şey başarıldığını iddia ederek şöyle diyor: "Sokotra bir güney bölgesi ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaktadır. Kendi bayrağı ve para birimi olan bir coğrafyadır"

Babaghaza konuşmasına şunları ekliyor: "Bazı gruplar, Yemen sadece bir mezhepsel yaklaşımın takip edilmesi gerektiğini düşünürler ve Yemen bölgesinde savaşın Sünniler ve Şiiler arasında” mezhepsel olduğunu iddia ederler. Fakat gerçekte durum bundan farklıdır. Bölgenin öndemi stratejik konumu ve bir takımada şehri olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden yabancı gruplar, bölgenin nüfus yapısının hassasiyetini gözeterek takımadalarında İsraillilerin bulunduğuna dair iddialardan bahseden haberler yaydılar. Bu ada istikrar için olumsuz etkiye sahipti.

Bölgenin Siyasi Durumu !

Qassim Al-Zubaidi, geniş bir halk kitlesi desteğine sahip Güney Geçiş Konseyi (STC)isimli siyasi yağıdır ve kurusucu General Aidarous bin Qassim Al-Zubaidi tarafından yönetilmektedir.

Uluslararası alanda tanınan Cumhurbaşkanı Abd Rabbo Mansour Hadi'nin otoritesini kabul etmeyen ve İran'la bağı olan Husilere karşı süren mücadelenin arından Mayıs 2015'te başarı sağladı. Elde edilen başarı, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon uçaklarından herhangi bir destek almadan gerçekleşmesi nedeniyle dikkat çekiciydi.

Sokotra vatandaşları, takımadalarda olup bitenlerde herhangi bir bölgesel partinin rolünü kabul etmiyor. Herhangi bir siyasal grubun etkisi ve yönetimi altında olmayı kabul etmeyen takımada sakinleri, Sokotra kabilelerinin yerel otoritesi altında kalmayı istiyor ve bölgede siyasal grupları cesaretlendiren gerçek dışı iddaiaları ise kabul etmiyorlar. Özellikle bölgede belli amaçları olan İsraillilerin bulunduğuna dair iddiaların herkesi rahatsız ettiğini dile getiren vatandaşlar bu duruma gülerek tepki veriyor ve "İsrail'in haritadaki konumu biliniyoruz, bu yüzden bu saçmalığı kabul etmiyoruz" diyerek uzun yıllar sonra istikrar kazanan bölgenin artık rahata kavuşması gerektiğin i dile getiriyorlar.

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