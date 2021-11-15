Stoltenberg'den ''Türkiye hükümeti demokratik mi?'' sorusuna yanıt

NATO Genel Sekreteri, Axios'a verdiği röportajda, 'Türkiye'nin ittifakın demokratik standartlarına uymamasına rağmen nasıl üye kaldığına' dair sorulara yanıt verdi.

NATO Genel Sekreterliğine 2014 yılında seçilen ve gelecek yıl görev süresi dolacak olan Jens Stoltenberg 'Axios on HBO'ya verdiği röportajda eski ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye'ye yönelik eleştiriler getirdi.

'HÜKÜMETİ DERİNDEN YOLSUZ VE ANTİ DEMOKRATİK NATO ÜYESİ'

Stoltenberg, Rusya'dan korunma gerekçesiyle NATO üyesi olmak için can atan Ukrayna'ya bu perspektifin henüz verilmemesini "NATO üyesi olmak için NATO standartlarını karşılamak lazım" diye açıklarken, "Halihazırda NATO üyesi ama hükümetleri derinden yolsuz ve anti demokratik olanlar aklıma geliyor" diye araya giren Axios muhabiri Jonathan Swan, daha sonra "NATO, demokrasiyi nasıl tanımlıyor" sorusunu yöneltti.

'TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK HÜKÜMET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?'

Stoltenberg 'hukukun üstünlüğü, özgürlükler, serbest seçimler' diye sayarken, "NATO üyesi Türkiye'de hala demokratik hükümet olduğunu düşünüyor musunuz" sorusu geldi.

Bir an duraklayan NATO Genel Sekreteri, "Seçim yapıyorlar. Yakın zamanda muhalefet İstanbul'da seçim kazanmayı başardı. Ama bence söylemesi adil olur ki, ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, çeşitli müttefikler Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdi" yanıtını verdi.

Swan'ın '(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın yargıya müdahale ettiği, muhalifleri ve gazetecileri hapse attığı, seçimleri tekrarlattığını' sıralaması üzerine Stoltenberg, "Müttefiklerimizin bu mesele hakkında güçlü şekilde farklı görüşleri var, burada (Brüksel'deki NATO karargahı) konuşuyoruz, meseleyi ele alırken politik, diplomatik baskı yöntemlerini kullanıyorlar" dedi.

'NATO'NUN ÇİFTE STANDARDI'

Axios'un sitesinde röportajla ilgili yayımlanan haberde Genel Sekreter'i' 'NATO'nun bir yandan dünyanın en çok gazeteci hapse atan ülkesini üye olarak tutarken, diğer yandan ittifaka katılmak isteyen ülkelerden üyelik için yolsuzluğu temizlemesi ve demokrasilerini geliştirmelerinin istenmesinin çifte standardıyla ilgili sıkıştırdıkları' ifade edildi. "Stoltenberg gazetecilerin haklarıyla ilgili endişeleri kabul etti, ama NATO standardının tutarsızlığıyla ilgili sorulara yanıt vermedi" denilen haberde şu yorumlar yapıldı:

'ERDOĞAN, RUSYA'DAN S-400 ALDI, NATO'YLA ALAY ETTİ'

"Türkiye, NATO'nun en sorunlu çocuğu haline geldi. NATO müttefiklerinin sert itirazlarına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruslardan büyük bir hava savunma sistemi satın almakta ısrar etti. NATO'nun 'demokratik değerlere' bağlılığıyla alay eden Erdoğan, yargıya müdahale ediyor, siyasi düşmanlarını hapse atıyor ve seçimleri tekrarlıyor. 2016 ve 2017'de Gazetecileri Koruma Komitesi, sıralamasında Türkiye'yi dünyanın 1 numaralı gazeteci hapishanesi olarak koydu."

'6 OCAK ABD KONGRESİ BASKINI, NATO'NUN TEMEL DEĞERLERİNE BİR SALDIRI'

Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süre Kasım 2020 başkanlık seçimlerini kaybettiğini kabul etmemesi, seçimlere hile karıştırıldığında ısrar etmesi ve bu minvalde 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği mitingi müteakip taraftarlarının Kongre'yi basması da röportajda gündeme geldi.

"Bunu ABD'nin temel demokratik kurumlarına ve dolayısıyla NATO'nun temel değerlerine bir saldırı olarak görüyorum" değerlendirmesini yapan Genel Sekreter, 6 Ocak'ta Washington'da yaşananları izlerken 'derin hayal kırıklığına uğrasa da Amerika'nın liberal demokratik geleceğine inanmaya devam ettiğini' ifade etti:

"En büyük müttefikimizin... güçlü bir demokrasi olarak kalacağından eminim. ABD daha önce de zor zamanlar, krizler yaşadı ve her zaman bunlardan demokratik kurumlara güçlü bir bağlılıkla çıkmayı bildi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.