Rusya-Ukrayna krizinde büyük gün! Saldırı bugün mü olacak?

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa ülkelerinin liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiğinin öne sürülmesinin ardından gözler bugünde.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya'nın askerlerini sınırdan çektiğini henüz teyit edemediklerini açıkladı. Biden, Moskova Yönetimi'nin Ukrayna'yı işgal etmesi halinde yaptırımların hazır olduğu mesajını da yineledi. Biden ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin devam ettiğini söyledi.

"SALDIRI RİSKİ VAR"

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin başından beri ABD'nin açık ve net olduğunu belirten Biden, "ABD her ne olursa olsun hazırlıklı. Avrupa'da barış ve istikrarı geliştirmek için ortak ve müttefiklerimizle Rusya ile diplomasiye hazırlıklıyız. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına da hazırlıklıyız ki bu hala yüksek bir olasılık." ifadelerini kullandı. ABD'nin her zaman diplomasiden yana olduğunu dile getiren Biden, "Diplomasinin başarıya ulaşması için ona her türlü şansı vermeliyiz." diye konuştu.

Biden, Rusya Savunma Bakanlığının, bazı birliklerin Ukrayna sınırını terk ettiğini bildirdiğini anımsatarak, "Bu iyi bir haber olur ancak Rus askeri birimlerinin ana üslerine döndüğünü henüz teyit etmedik. Bizim analistlerimiz Rusların hala tehdit edici bir konumda olduğunu belirtiyor." dedi. Rusya'nın Ukrayna ve Belarus sınırındaki asker sayısının 150 binden fazla olduğunun altını çizen Biden, "Bu nedenle Ukrayna'da yaşayan Amerikalılardan çok geç olmadan ülkeyi terk etmelerini istiyoruz. Bu nedenle Kiev'deki büyükelçiliğimizi Ukrayna'nın batısına taşıdık. Rusya'nın planları konusunda Amerikan halkı ve tüm dünyaya karşı şeffaf hareket ediyoruz ki herkes durumun ciddiyetini kendisi görebilsin." ifadesini kullandı. Biden, ABD'nin, Rusya'nın ve NATO'nun ortaya teklifler koyduğunu anımsatarak, "Biz temel prensiplerimizi kurban vermeyeceğiz. Milletlerin egemen olma ve toprak bütünlüklerini koruma hakkı vardır ancak yine de diplomasi ve gerginliğin azaltılması için yeterince alan var." diye konuştu.

NATO ya da Ukrayna'nın Rusya'ya karşı tehdit olmadığının altını çizen Biden, "Rusya'nın istikrarını bozma peşinde değiliz. Rus vatandaşları, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Sizin de Ukrayna'ya karşı kanlı bir savaş istediğinize inanmıyorum. Zira bu ülke ile çok derin tarihi ve kültürel bağlarınız var." mesajını verdi.

SCHOLZ VE PUTİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimi düşürmek için bölgeye giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün Ukrayna'yı, bugün de Moskova'yı ziyaret etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi törenle karşılanan Scholz Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider yaptıkları baş başa görüşme sonrası kameraların karşısına geçti.

"RUSYA'NIN TALEPLERİ KARŞILANMADI"

Putin, "NATO'nun doğuya doğru yayılmaması konusundaki beklentimizi kendisine ilettik" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"NATO anlaşması yeni ortakları kabul etmek zorunda olduğunuzu söylemiyor. Rusya'nın talepleri NATO ve diğer partiler tarafından karşılanmadı. Görüşmemiz gereken bazı fikirler var, biz de bazı önerilerde bulunduk."

"Ukrayna'nın coğrafi entegrasyonunun müzakerelerle ortaya konması çağrımız da göz ardı edildi" diyen Putin, Doğu Ukrayna için özel statü talepleri olduğunun altını çizdi.

NATO'nun söz konusu güvenlik olduğunda durumu kendi istedikleri şekilde değerlendirdiğini belirten Putin, "Buradaki ittifak bloklarını istedikleri gibi seçebilmenin yanı sıra burada başka ülkelerin güvenliğini tehlikeye atarak güçlendiremeyeceklerini biliyor olmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın savaş istemediğinin altını çizen Putin, "Bunu istiyor muyuz? Elbette hayır. Tam da bu nedenle bir müzakere süreci için önerilerde bulunuyoruz" dedi.

"HER SEÇENEK MASADA, TEKLİFLERİMİZE YAPICI BİR CEVAP GELMEDİ"

Putin sözlerine şöyle devam etti:

"Herkesin güvenliği için anlaşmalar yapmak istiyoruz ama ne yazık ki tekliflerimize henüz yapıcı bir cevap gelmedi. Yine de elimizdeki belgelerde bir takım maddeler var; bunları tartışabiliriz ama bunu yalnızca birlikte yapabiliriz."

Olaf Scholz konuşmasında "Her seçenek masada, bu yüzden barışçıl bir süreç işlenmesi önemli" dedi. Putin ise buna karşılık olarak "Şu an her seçenek masada" dedi.

Putin, ayrıca "Rusya, 2024'ten sonra Ukrayna yoluyla doğalgaz tedarik etmeyi sürdürmeye hazır" dedi.

RUS SALDIRISININ SAATİNİ AÇIKLADILAR

Olası bir saldırı için birliklerini teyakkuza geçiren Ukrayna tabiri caizse Rusya'yı durdurabilmek için son hazırlıklarını yapıyor.

Bölgedeki tansiyonu düşüren Haber Rusya'dan geldi. Rusya sınıra yakın bölgelerdeki tatbikatların sona ermesi sonrası bazı birliklerinin üslerine döndüğünü duyurdu.

Rusya'nın tatbikat sonrası bazı birliklerini sınırdan çekmesi ile başlayan 'bahar havası' kısa sürdü. NATO, 'Gerginlik azalmadı... Yeni bir saldırı hâla mümkün' mesajı verdi.

İngiliz Sun gazetesi ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde Rusya'nın gece 3'te saldırıya geçeceğini duyurdu.

Rusya'nın sınırlı sayıda birliği sınırdan çektiğinin altının çizildiği haberde Belarus'ta bulunan Rus güçlerinin işgalde kilit rol oynayacağı öne sürüldü.

Gece füze saldırısı ile başlayacak olan saldırıya 200 bine yakın askerin katılacağı iddia edildi.

'Şafak Baskını' başlıklı haberde üst düzey kaynakların Putin'in bazı birlikleri sınırdan çektiğine dair haberlere rağmen, kuşatma altındaki Ukrayna'nın savunma hazırlıklarının devam edeceğini bilgisini paylaştığı belirtildi.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın şu anda tam ölçekli bir işgal başlatmak için ihtiyaç duyacağı güçlerin %80'ine sahip olduğunu ve tam kapasiteye ulaşmak için gerekli olan birliklerin yolda olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz saatlerde ABD'den gelmişti. CBS NEWS'a konuşan bir ABD'li yetkili bölgedeki Rus birliklerinin savaş pozisyonuna geçtiğini belirtti.

Adı açıklanmayan yetkili bu bilgiye elde edilen uydu görüntüleri ile ulaşıldığının altını çizdi.

Yetkili, ABD'nin Rusya'nın hafta sonuna kadar Ukrayna'ya saldıracağına inandığını, ancak saldırının ne şekilde olacağının henüz belli olmadığını söyledi.

Ukrayna'yı adeta kuşatan Rusya'nın sınırda 100 binin üzerinde askeri bulunuyor. Batılı istihbaratlar gelen yeni bilgiler ışığında Moskova'nın nasıl bir yol izleyeceğine dair yeni bir rapor hazırladı.

ZELENSKİ'DEN 16 ŞUBAT KARARI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti.

Zelenski, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.

16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenski, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz" dedi.

ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülke liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.

Kaynak: Haber Global .