Rusya, ekonomik yaptırımlara karşı kripto paralara mı güveniyor?

Rusya, Ukrayna'ya başlattığı saldırı nedeniyle ABD ve Avrupa'nın ekonomik yaptırımları ile karşı karşıya kalmıştı. Peki Rusya, bu yaptırımları kripto paralar sayesinde aşabilir mi?

Batı'nın Rusya'ya yönelik hayata geçirdiği mali yaptırımlar, Vladimir Putin'i Ukrayna'yı tam ölçekli bir işgal başlatmaktan caydıramadı. Bunun üzerine ABD de yaptırımları sertleştirmeye hazırlanıyor. Rus bankaları ve Rus milyarderler üzerindeki baskıların giderek artması bunu kanıtlıyor.

Ancak bazı uzmanlara göre, Rusya'da kripto para birimlerinin güçlü bir konumda olması, ülkenin yaptırımlardan kaçmasını daha kolay hale getirebilir. ABD ve AB yaptırımları, kuralları uygulamak için büyük ölçüde bankalara güveniyor. Yaptırım uygulanan bir işletme veya şahıs, dolar veya euro gibi geleneksel para birimlerinde bir işlem yapmak isterse, bu işlemleri engellemek bankanın sorumluluğunda. Ancak kripto para birimleri, blok zinciri sayesinde standart küresel bankacılık alanının dışında çalışır.

Anti-kripto uzmanı Ross S. Delston, "Ruslar kripto para dışında herhangi bir para birimi kullanmaktan kaçınmaya karar verirlerse ve bunu zaten yapıyorlarsa, neredeyse tüm yaptırımlardan etkili bir şekilde kaçınabilirler" diyor.

ABD Hazinesi de bu sorunun farkında. Ekim ayında yayınlanan bir raporda yetkililer, dijital para birimlerinin kötü aktörlerin geleneksel finansal sistem dışında fon tutmasına ve transfer etmesine izin vererek "Amerikan yaptırımlarının etkinliğini potansiyel olarak azalttığı" konusunda uyardı: "Dijital varlıklar ve ödeme sistemleri kontrol edilmediği takdirde, yaptırımlarımızın etkinliğine zarar verme riski oldukça yüksek."

Elbette yaptırımlardan kaçınmak, dolar cinsinden tüm fonları Bitcoin'e yatırmak kadar kolay değil. Kripto ile bir şey satın almak halen zor, özellikle de büyük şeyler satın almak söz konusu olduğunda. Örnek olarak Rusya'nın ithal ettiği besinleri düşünebilirsiniz. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir gıda ihracatçısı, her gün dalgalanan kripto para birimini kabul edecek mi, yoksa dünyanın rezerv para birimi olan ABD dolarını mı isteyecektir?

Bunun yanında, Rusya ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan petrol ticaretinin de ABD doları üzerinden yapıldığı unutulmamalı.

BİTCOİN MADENCİLİĞİ İLE DAHA FAZLA BİTCOİN...

Şöyle de bir gerçek var: Rusya, Btitcoin madenciliği ile kripto para rezervlerini artırabilir. Rusya gibi, İran da petrol ihraç eden bir ülke ve onlarca yıldır ABD'nin ekonomik ambargosu altında bulunuyor. Analitik firması Elliptic tarafından hazırlanan bir rapora göre İran, Bitcoin madenciliğine yönelerek yaptırımların bir kısmını nasıl ekrarte edebileceğini anlamış durumda. İran'ın ihraç edemeyeceği bir enerji fazlası var ve bunu Bitcoin madenciliğine güç sağlamak için kullanıyor.

Elliptic'in kurucu ortağı Tom Robinson, "Madencilik süreci, enerjiyi etkili bir şekilde kripto para birimine dönüştürüyor" diye yazıyor. İran merkezli madencilerin, tüm Bitcoin madenciliğinin yaklaşık %4,5'ini oluşturduğu tahmin ediliyor. Bu da yıllık 1 milyar dolara yakın gelir anlamına geliyor.

Kısacası kripto paralar yaptırımları hafifletme potansiyeline sahip ve bir noktaya kadar Rusya'ya nefes alma imkanı tanıyabilir gibi görünüyor. Ama Rusya için tam bir çözüm sunamayacağı da bir gerçek... .