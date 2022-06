Rusya'da yabancı dilde hazırlanmış tabelalara yasak geliyor

Rusya yabancı dilde yazılan tabelalara karşı harekete geçti. Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'na sunulan yeni bir yasa teklifi ülkede yabancı dilde hazırlanmış ticari tabelaların yasaklanmasını öngörüyor.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'na sunulan yeni bir yasa teklifi ülkede yabancı dilde hazırlanmış ticari tabelaların yasaklanmasını öngörüyor. İlgili açıklama Duma sözcüsü Vyaçeslav Volodin'den geldi.



Volodin tasarının genel kurulda ne zaman görüşüleceği konusunda bir açıklama yapmadı.





Geçtiğimiz günlerde Moskova'da bir grup, şehir merkezinde eylem yaparak, bazı işletmelerin yabancı dilli tabelalarını 'yerli muadilleriyle' değiştirmişti.



Moskviçmag'ın haberine göre, değiştirilen tabelalardan bazıları şu şekilde:



Why not? (Neden olmasın?) yerine Poçemu nyet?

Top Gun (En iyi nişancı) yerine Luçşıy Strelok

Wild Pigs (Yaban domuzları) yerine Dikiye porosyata

Wild Kitchen (Yaban mutfağı) yerine Dikaya Kuhnya

Meat Me (Bana et) yerine Myaso mnye

One price coffe (Kahve tek fiyat) yerine Kofe po odnoy tsene





Grup Rusça olmasına rağmen Latin harfleriyle yazılmış tabelaları da Kirille yazılmış alternatiflerle değiştirdi.



Bazı işletme sahiplerinin eyleme tepki göstererek asılan yeni tabelaları söktüğü gözlendi.

Kaynak: turkrus.com .