Reuters: Türkiye’deki NATO görüşmelerinde ilerleme kaydedilmedi

Reuters’a konuşan iki üst düzey yetkiliye göre, Türkiye ile İsveç ve Finlandiyalı yetkililer arasında hafta içi yapılan NATO görüşmelerinde kayda değer bir ilerleme kaydedilmedi ve yeni görüşme tarihi dahi belirlenmedi.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO'ya başvurma kararı almıştı. Türkiye'nin NATO'daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını söylemişti. Erdoğan çekincelerini dile getirse de NATO üyesi Batılı ülkelerin yetkilileri iki ülkenin hızla ittifaka dahil olmasını bekliyor.

İsveç ve Finlandiya heyetleri NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin çarşamba günü Ankara'da istişarelerde bulunmuştu.

Reuters'a konuşan ‘üst düzey' bir Türk yetkili, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin desteğini kazanmak için ‘zor' adımlar atmaları gerektiğini söyledi: “Bu kolay bir süreç değil. Daha fazla müzakere yapılacak ancak yeni bir tarih çok yakın görünmüyor”.

Görüşmelerle ilgili bilgisi olan başka bir yetkiliyse toplantıda, kayda değer bir ilerleme kaydedilmediğini ve bir sonraki görüşme için tarih belirlenmediğini söyleyerek, NATO'nun 29-30 Haziran'da Madrid'de yapacağı zirvede Türkiye'nin iki ülkenin üyelik hedeflerine hâlâ karşı çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Finlandiyalı bakan: Müzakereler sürecek

Öte yandan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya başvuru sürecini değerlendirirken, "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor, müzakereler sürecek. Türkiye'nin dile getirdiği (PKK ve terörle ilgili) sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Washington'da bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Haavisto, görüşmenin ardından basın mensuplarına Finlandiya ile İsveç'in NATO sürecini değerlendirdi.

Haavisto, kendisinin de son dönemde iki kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Biz Türkiye dahil tüm NATO üyelerinin endişelerini ciddiye alıyoruz. Şu anda Türkiye ile açık, doğrudan ve yapıcı bir diyalog halinde bu konuları netleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Haavisto, İsveç ve Finlandiya'dan giden delegasyonların Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor ve bu müzakereler sürecek. Biz, Türkiye'nin de desteklediği NATO'nun açık kapı politikasına güveniyoruz. Türkiye'nin dile getirdiği (PKK ve terörle ilgili) sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haavisto, Madrid'de haziran ayında yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar Türkiye ile görüşmelerde mesafe kat etmelerinin önemli olacağını sözlerine ekledi.

.