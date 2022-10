Putin ve Aliyev'den Macron'a tepki: Kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Dağlık Karabağ açıklamasını eleştirdi.

Putin, Kazakistan'da Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye ülkelerin liderleriyle yaptığı toplantıda, Macron'un sözlerinin "çatışmanın gidişatının anlaşılmadığını gösterdiğini" ve "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Aliyev ise "Fransa'nın Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde bundan sonra herhangi bir rol oynama ihtimalini görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Macron, çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya'yı Kafkasya'da "istikrarı bozmak" ve "düzensizlik yaratmaya çalışmakla" ve Azerbaycan'ı "çok sayıda ölümün ve gaddar sahnelerin olduğu korkunç bir savaş" başlatmakla suçlamıştı.

Rusya'nın "Karabağ'la ilgili sorunlar da dahil olmak üzere her türlü anlaşmazlığı içtenlikle çözmeye çalıştığını" savunan Putin, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin "her zaman, her yerde" müzakereler için Rusya'ya gelebileceğini söyledi.

Aliyev: "Macron, sokak ağzı kullanıyor"

Macron'un açıklamalarını şiddetle kınadıklarını belirten Aliyev, "Macron hakaret içerikli, kabul edilemez, yalan ve provokatif açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Azerbaycan'ı savaş çıkartmakla suçladı. Böylece gerçekleri manipüle ederek Fransa ve dünya kamuoyunun kafasını karıştırmaya çalıştı. 'Fransa, hiçbir zaman Ermenistan'ı yalnız bırakmayacaktır.' dedi. Rusya'ya yönelik "Rusya, Azerbaycan oyununu oynadı." şeklinde garezli açıklamalarda bulundu. Büyük bir ülkenin cumhurbaşkanı için sokak ağzı kullanmanın siyasi nezakete ne kadar uygun olduğuna bırakalım Fransız toplumu karar versin. Biz kendi açımızdan bu tür açıklamaları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz." diye konuştu.