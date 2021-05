Putin ne zaman ve nasıl gidecek?

On üçüncü dünya satranç şampiyonu ve politikacı Garry Kasparov, Putin hükümeti ciddi bir jeopolitik yenilgiye uğramadığı sürece Rusya'daki iç protestoların mahkûm olduğunu söylüyor.

On üçüncü dünya satranç şampiyonu ve politikacı Garry Kasparov, 'Rosbalt.ru'ya yaptığı açıklamada muhalefetin faaliyetlerinin mevcut koşullarda ne kadar etkili olabileceği ve Rusya'da başkanın hangi koşullar altında değiştirilebileceğine ilişkin tahminlerini paylaştı.

Kasparov, Putin hükümeti ciddi bir jeopolitik yenilgiye uğramadığı sürece Rusya'daki iç protestoların mahkûm olduğunu söylüyor. Kasparov, "Kremlin'in Ukrayna'ya karşı tam kapsamlı bir saldırı başlatmaya asla cesaret edememesinin nedenlerinden biri, maliyetinin yüksek olması ve nihai bir zafer kazanamamasıdır." dedi.

Rus Alexey Voloshinov ve Stanislav Koryagin'in Garry Kasparov ile gerçekleştirdiği röportaj şöyle:

- Muhalefet adaylarının Devlet Dumasına gitmesinin yararsız olduğunu söylediniz, çünkü büyük olasılıkla kabul edilmeyecekler. Sizin sözlerinizle sokak faaliyeti hiçbir işe yaramayacaktır, çünkü sokağa çıkıp bir şeyleri değiştirecek kritik bir insan kitlesi oluşmamıştır. Kendi anlayışına göre Rusya'yı daha iyi hale getirmek isteyen bir kişi ne yapmalıdır?

- Aslında, bir arzunun yeterli olmadığı durumlar olduğunu anlamalısınız. Bugün gerçekten bir şeyler yapmak için çok fazla fırsat yok, ancak insanlar çaresiz hale geldiklerinde, onlardan 1937 veya hatta 1977'de yaşadıklarını hayal etmelerini istiyorum. Durum o zaman çok daha kasvetli idi. Ya da 1940'ta Polonya'da veya bazı Baltık ülkelerinde her iki tarafta da sıkışmış olarak yaşadığınızı hayal edin. Yani durum çok daha kötü olabilir.

Bir satranç oyuncusu olarak, herhangi bir harekete geçmeden önce durumu değerlendirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Nerede olduğunuzu, ne yapabileceğinizi, ne yapmak istediğinizi anlamak önemlidir, ancak yapmak çok risklidir ve belki de bugün bunu yapmak pek doğru değildir. Bazen yurttaşlık cesaretini göstermenin gerekli olduğu açıktır. Ancak bazen gerçek bir başarı şansı yoktur.

Elbette, Sovyet muhaliflerinin 1970'lerde ve 1980'lerin başında yaptıkları kahramanlık eylemleriydi, durumu içeriden sarsmaya gerçekten yardımcı oldu. Ama aslında Sovyet veya bugünkü Putin gibi rejimler iç protestoların bir sonucu olarak çökmüyor. Baskı yoluyla ve devasa mali kaynakların kullanımıyla olgunlaşan ve toplum üzerindeki iktidarını genişletebilen diktatörlükler, genellikle ciddi bir jeopolitik yenilgiye uğrayarak dağılırlar.

Gerçek şu ki, her iktidar - ne olursa olsun, monarşist, diktatörce, demokratik - kendi meşruiyet biçimine sahip olmalıdır. Bu bir monarşi ise, anlarsınız, bu kutsal bir haktır. Eğer bu demokrasi ise, ne tür bir meşruiyet olduğunu da anlarsınız. Bu bir diktatörlükse, açık bir meşruiyet biçimi yoktur. Diktatörlük, Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi parti, ideolojik olabilir. Sonra ideolojinin çöküşü rejimin istikrarını sarsmaya başlar. Ya da bugün Rusya'da olduğu gibi tek başına da olabilir. O zaman diktatörün dış politika başarısızlığı ülkedeki pozisyonunun istikrarını bozabilir.

Sovyetler Birliği'ni ele alırsak, elbette, Soğuk Savaş'taki çöküşüne ve yenilgisine yönelik belirleyici itici güç, Reagan'ın ve Amerikan yönetiminin son derece sert tutumuydu, ama her şeyden önce Afganistan'daki savaştı. İmparatorluğun artık genişleyemeyeceğini gösteren büyük bir darbe olduğunu kanıtladı. Sovyet birliklerinin Afganistan'dan ayrıldığı zamanki atışları iyi hatırlıyorum. General Gromov daha sonra geçit törenine ev sahipliği yaptı. Her şey çok güzel dekore edilmişti, Amerikalıların Saygon'dan kaçışına bir an bile benzemiyordu. Her şey organize edildi. Ancak herkes imparatorluğun geri çekildiğini anladı. Beklendiği gibi, o yılın sonunda Avrupa'daki komünist uydular çöktü ve üç yıl sonra Sovyetler Birliği ortadan kayboldu. İnsanların imparatorluğun artık genişleyemeyeceğini ve grev yapamayacağını, geri çekildiğini anlamaları psikolojik olarak çok önemlidir.

Dolayısıyla bugün, rejimin istikrarındaki ana faktör, Putin'in hâlâ belirli jeopolitik başarıları elde etme yeteneğidir. Başka bir şey de korkunç bir fiyata gelmeleri ve Rusya'nın er ya da geç tüm bunların bedelini ödemesi gerekecek. Ancak herhangi bir ciddi jeopolitik gerilemenin onu vurabileceği açıktır.

Putin'in Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir saldırı başlatmaya cesaret edememesinin nedenlerinden birinin de bedelin yüksek olacağı ve nihai zaferi kazanmanın mümkün olmayacağı ve bunun hemen geri geleceği inanıyorum. Bu nedenle Putin, münhasırlığını göstermek ve diktatörlüğünü Suriye, potansiyel olarak Belarus pahasına, özgür dünyayla yüzleşmek pahasına güçlendirmek için fırsatlar arıyor, ancak doğrudan bir çatışmanın kendisi için kritik olabileceğini anlıyor.

Ve burada sorunuzun cevabına geliyoruz. Rejim büyük bir jeopolitik yenilgiye uğrayana kadar, iç protestolar mahkumdur. Bunu söylemekten pek memnun değilim ve bir an önce Rusya'da değişiklik olmasını da isterim. Ancak bu nesnel bir tarihsel gerçekliktir.

Rejimi böylesi bir yenilgiye uğratmanın bir yolu yaptırımlardan geçiyor. Bugün bu süreç istediğimizden çok daha yavaş ilerliyor. Bununla birlikte, İngiltere nihayet tam ölçekli bir "Magnitsky Yasası" nı kabul etti, 22 kişi onun etkisi altına girdi. Bunun ilk kademe olmadığı açıktır, ancak bu hala tüm Rus seçkinleri için önemli bir sinyaldir: Putin, yurtdışındaki refahlarını kontrol edemiyor. Çünkü parayı orada tutuyorlar.

Anladığım kadarıyla benden başka bir cevap duymak istiyorsunuz. Ancak, ne yazık ki, bugün Rusya topraklarındaki herhangi bir aktif eylem hapishanede sona ermektedir. Ve sadece yetkililer, herhangi bir nedenle, bunun katkıda bulunduğuna inanırsa, o zaman bir aşamada buna izin verilebilir. Ancak Navalny ve ekibinin örneğini takip ederek, bugün herhangi bir muhalefet aktivitesi fırsatlarının tamamen ortadan kaldırılmasa bile en aza indirildiğini görüyoruz.

- Putin'in bu dış politika pozisyonlarını uzun süre koruyabileceğini düşünüyor musunuz?

İyi haberler ve kötü haberler var. Kötü haber, bunu bilmiyorum. Güzel - Putin de bunu bilmiyor. Ona biliyormuş gibi görünebilir, ama aslında bunu kimse bilmiyor, çünkü durum artık oldukça hareketli. Dünya bir kriz halindedir ve bir kriz genellikle yeniden biçimlendirmeye yol açar.

2011'de rejime karşı bir dış ve iç cephe oluşturmanın mümkün olmamasının nedenlerinden biri, dünyanın o anda herhangi bir ciddi eylemde bulunma konusunda bariz bir isteksizlik içinde olmasıdır. Obama'nın başkanlığı çoğunlukla sloganlardan oluşuyor: "birlikte yaşayalım", "anlaşalım", "ani hareketler yapmayalım". Bu da büyük ölçüde rejimin istikrarının güçlenmesine katkıda bulundu. Petrol fiyatları dalgalandı, ancak Kremlin'in güvenlik güçlerini finanse etmek ve halk arasındaki popülaritesini korumak için “çıtayı tutması” ve kaynakları kurtarması için fazlasıyla yeterli kaldı.

Bugün durum temelden değişti. Ve bence bu ani değişikliklere yol açabilir.

Kaynak: rosbalt.ru/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.