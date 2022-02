Putin'in Ukrayna saldırısı Rus basınında!

Rus basınında Putin’in Ukrayna’ya saldırı kararıyla ilgili çok sert eleştiriler yer aldı.

Gdh.digital'in haberine göre; Echo Moskvı radyosu internet sitesinde yer alan bazı önemli yorumlar şu şekilde:

Novaya Gazeta Genel Yayın Yönetmeni, Nobel Barış Ödülü sahibi Dmitri Muratov:

“Sabah erkenden hepimiz gazete ofisine toplandık. Acı içinde. Bizim ülkemiz Putin'in emriyle Ukrayna'ya karşı savaş ilan etti. Ve bu savaşı durduracak kimse yok. Bu nedenle acıyla birlikte utanç duyuyorum.

Baş komutanın elinde pahalı araba anahtarı gibi “nükleer düğme” döndürüyor. Sıradaki adım nedir – nükleer bomba mı? Putin'in misilleme silahlarıyla ilgili sözlerini başka türlü yorumlayamam.

Biz Novaya Gazeta'nın bu sayısını iki dilde çıkartacağız – Ukraince ve Rusça. Çünkü biz Ukrayna'yı düşman olarak görmüyoruz, Ukraince'yi de düşman dili olarak görmüyoruz. Hiçbir zaman da görmeyeceğiz.

Ve son olarak. Yalnız küresel savaş karşıtı harekat bu gezegende yaşamı kurtarabilir.

(eshomsk.ru)

Siyaset uzmanı, Univetsity College London öğretim üyesi Vladimir Pastuhov:

“Benim tarihten bildiğim bu tür maceracı politika hiçbir zaman cezasız kalmıyor. Tarihin sadece Putin'le ilgili özel bir zigzak çizeceğine ve bu sefer farklı olacağına ilişkin hiçbir gerekçe yok.

Putin cevap verecek. Herkes cevap verecek. Onu alkışlayanlar da, yanında ağzı açık duranlar da, iyi öğrenciler de, kötüler de. Bu, sadece Putin'in hatası ve Putin'in sorumluluğu değil. Bu, Rusya'da bahsedilen ulusun hatası ve sorumluluğudur. Yük de herkesin üzerinde olacak.

Bumerang çabuk gelmeyecek, ama kaçınılmaz olacak. İlk başta askeri marşı ne kadar gürültülü ve eğlenceli çalacaklarsa, sonraki cenaze marşı o kadar dayanılmaz olacak, ızdırap o kadar uzun ve üzücü olacak. Bedel düşünmesi bile korkunç olacak ölçüde ağır olacak.

Bu savaş kaybetmiş Putin'in savaşıdır. Plan farklıydı. Batılı elçilerden kapitulyasyon bekliyorlardı. Kendilerini köşeye sıkıştırdılar ve çıkış bulamadılar. Güvenlik Konseyi Şovundaki mizansen anlaşıldı şimdi. Evet, o toplantı kimseyi atlamamak için kanlı imza töreniydi.

Hatta operasyonun birkaç gün içinde, az kanla ve Kiev'de kukla rejimin kurulması ile sonuçlansa bile, bu, 4-8 yıllık ufukta hiçbir şey değiştirmeyecek. Ukrayna'nın direkt veya dolaylı işgali, Rusya'nın boynuna atılmış düğüm olacak. Batı için de çok tatlı olmayacak, ancak o kaldıracak. Bu, askeri suçtan daha kötü bir şey – bu, askeri maceracılık. Elitin sinir krizi.

En son böylesi 41 senesinde sabah erkenden olmuştu. Ama onda bu, kardeş halkın eliyle değildi. O korkunç kabus 4 yıl sürdü. Şimdi de erken uyanmayı ummayın. Bu kez yarın sabah olmayacak. Gece uzun olacak.

Anton Oreh – blog yazarı

Şu an Rusya vatandaşı olmak utanç verici mi? Vatandaş için değil. Çünkü vatandaş cebinde imzalı pasaport taşıyan kişi değil. Umursamayanlar utanmalı. Bizim ülkemizin başka bir ülkeye saldırmasını alkışlayanlar utanmalı. Ama bu tür insanların utanma duygusu olmuyor, o yüzden utanmayacaklar.

Putin'in başlattığı savaş sadece Ukrayna'ya karşı değil. Bu, Rusya'ya ve bizim geleceğimize karşı bir savaştır. Bizim tanktan atılan her mermi, her füze, her bomba geleceğimize atılıyor. Bütün kalbimle Ukrayna ile dayanışma içindeyim, ama bizim askerlerimizin ölmesine de bir saniye bile sevinmeyeceğim. Çünkü bu genç çocuklar kendi hayatları için daha iyi şeyler yapabilirlerdi. Ama onlar 20 yıldır uydurulmuş bir dünyada yaşayan, hatta müttefiklerinden bile kilometrelerce mesafelik masayla ayrılan yaşlı adamın iddiaları ve paranoyalarının kurbanı oluyorlar.

Sovyetlerin düşmesinden uzun zaman geçmedi. Biz halen Ukraynalılarla aynı ülkede nasıl yaşadığımızı hatırlıyoruz. Ukraynalıların büyük çoğunluğu Rusça çok iyi konuşuyor, yüzlerce insanın arkadaşlık, dostluk ilişkisi var. Şimdi bu mahvediliyor. Bu dostluk deneyimi olmayan, sadece savaş ve nefret deneyimi olan bir nesil büyüyecek. Rusça ise düşman dili olacak.

Bu savaşı Nazileşmeden kurtarma operasyonu adlandırıyorlar. Bunu söylemek faşizme karşı birlikte mücadele etmiş Rus ve Ukraynalı askerlerin mezarına tükürmektir. Faşistler bizim ülkemizi mahvetmek istiyorlardı; slavları mahvolmaya ve köleliğe layık insanlar olarak görüyorlardı.

Öyleyse şimdi gördüğümüz ve duyduğumuz şeyin adı nedir?

Bu, savaştır ve bizim çocuklarımız için de savaştır. Bizim çocuklarımızın yaşananları şimdi bizden duyması gerekiyor ki, büyüyünce vatandaş olabilsinler; aptal, iradesiz ve kayıtsız topluluk değil…

Bugün hayatımın en ağır günlerinden biri. Bu, ancak yakınlarından birinin kaybı ile kıyaslanabilir. Ama yakınlarını geri getiremezsin, savaşı ise henüz durdurmak mümkün. Putin ebedi değil. Bir zaman gelecek, Putin ve onun deli odası olmayacak. Ama bu insanlar hepimizi kendileri ile birlikte cehenneme sürükleyebilir, geleceğimizden yoksun bırakabilir – hatta henüz doğmamış olanları bile…

Bu nedenle bugün sadece iki kelime söylemek lazım. İki önemli kelime.

Savaşa hayır. .