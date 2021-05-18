Ukrayna ile Rusya arasındaki krizi değerlendiren Rus gazeteci Alexander Zhelenin, “Putin'in ikilemi: ya yaşam için kural ya da savaş” dedi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki krizi değerlendiren Rus gazeteci Alexander Zhelenin, “Putin'in ikilemi: ya yaşam için kural ya da savaş” dedi.

"Kiev'e saldırı" Kremlin için kabul edilemez riskler getirir - onlarca yıldır inşa edilmiş olan her şeyi kaybedebilirsiniz" diye Putin yönetimini uyaran Rus gazeteci Alexander Zhelenin, "Rusya'daki mevcut hükümetin tüm çabaları, statükoyu korumaya odaklanıyor ve bu, bazen "gerçekten istiyorsan" bile, sert eylemlere yer bırakmıyor." yorumunda bulundu.

4 Mart 2014'te Kırım'da Rusya'ya katılma referandumu hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Vladimir Putin'in gazetecilerin bölgedeki durumla ilgili sorularını yanıtladığını hatırlamak yeterli . Özellikle, aşağıdaki diyalog gerçekleşti:

Soru: Vladimir Vladimirovich, açıklayabilir misiniz? Ukrayna ordusunun Kırım'daki birliklerinin blokajını gerçekleştirenler, Rus askeri üniformasına çok benzeyen üniformalılar. Rus askerleri miydi, Rus askeri miydi?

Vladimir Putin: Sovyet sonrası alana bakın. Forma benzeyen bir form doludur ... Mağazamıza gidin ve oradan istediğiniz formu satın alın.

Soru: Ama Rus askerleri miydi, değil miydi?

Vladimir Putin: Bunlar yerel öz savunma güçleriydi.

Aynı zamanda, kelimenin tam anlamıyla bir buçuk ay sonra, 17 Nisan'da "direkt hat" sırasında soruları yanıtlayan Putin, "askerlerimiz elbette Kırım öz savunma güçlerinin arkasında durdu" dedi.

Buna göre, bazı uzmanların konuşmaya devam ettiği gibi, Kremlin'in Ukrayna'nın doğusunda askeri dahil herhangi bir eylemde bulunup bulunmayacağı sorusu hala açık. Özellikle askeri gözlemci Pavel Felgenhauer, "prensipte Ukrayna'nın tüm güneyini işgal etme kararının çoktan verildiğine" inanıyor. Öyle olsun ya da olmasın, muhtemelen önümüzdeki altı ay veya bir yıl içinde öğreneceğiz.

Öte yandan, Ukrayna ile büyük bir savaş olasılığının şu anda ne kadar yüksek olduğunu anlamak için, önce finali yapan Vladimir Putin'in küresel hedefi, tabiri caizse ana hedefi ne olabilir sorusuna cevap vermeniz gerekiyor.

Emperyal komplo teorisyenlerinin fikirlerinin tersine bu amaç açıktır. Siyaset konusunda bilgili olmayan en sıradan vatandaşların büyük çoğunluğu, kendi önceliklerine göre oldukça kolay bir şekilde tanımlayabilirler. Her şey basit: her normal insan uzun süre iyi yaşamak ister. Nokta. Putin de bir erkek ve bu nedenle nihayetinde aynı şeyi istiyor.

Onunla buradaki sıradan vatandaşlar arasındaki fark, sonsuza dek mutlu yaşamak için, Rusya hükümdarının günlerinin sonuna kadar iktidarın zirvesinde kalması gerektiğidir.

Putin çeşitli nedenlerle başka bir pozisyon alamıyor. Birincisi, kimseye güvenmiyor. İkincisi, geçen yıl Anayasa'da yer alan eski cumhurbaşkanları için yasal dokunulmazlığın bile korumayı garanti etmediğini biliyor. Ve burada anlaşılması kolay. Bu kadar uzun süredir iktidarda olan herhangi bir hükümdar, kanatlarda bekleyen birçok kötü istek ve düşman edinir. Buna göre, tek garanti, yüce gücün korunmasıdır - başkanın ofisi veya bu amaçla icat edilebilecek herhangi bir başkası.

Devletin hem iç hem de dış tüm mevcut politikası bu ana göreve bağlıdır. Bu bakış açısından, büyük bir Rus-Ukrayna savaşının olasılığını veya imkansızlığını değerlendirmek gerekir.

Bugün, bunun olasılığı gerçekten arttı. Birincisi, kendisini dış düşmanlardan olabildiğince korumaya çalışan ve aynı zamanda yirminci yüzyılın politikacısı olan Putin, ülkenin sınırını, özellikle de batı sınırını olabildiğince uzağa taşımak istiyor. Bu anlamda, Beyaz Rusya'nın katılımı, DPR ve LPR'nin Moskova tarafından Rusya'ya katıldıktan sonra "referandumlarla" tanınması an meselesidir.

Tabii ki Lukashenka ile daha zor. Geçtiğimiz günlerde evindeki popüler gösteriler sırasında yardım için Rusya'ya uçan, protestoyla başa çıkan yaşlı adam, yine hükümetin dizginlerini eline aldı ve ülkesini toptan veya perakende olarak teslim etmek istemiyor. Bu nedenle, Minsk ile "daha yakın entegrasyon" muhtemelen bir süreliğine ertelenmiştir.

Ancak DPR ve LPR olgunlaşmış üzümler gibidir, Kremlin'den kendilerine “tarihi vatan”ın kucağına düşme izni verildiğinde her an hazırdırlar. Bu adımın uluslararası sonuçları uzun süredir Moskova'yı endişelendirmekten vazgeçti.

Ancak Kremlin, bugün - yarın NATO'ya katılacak olan eski "kardeşçe" 40 milyonluk Ukrayna'nın tamamen ve nihai kaybıyla başa çıkamaz. Buna ek olarak, Rusya'nın içinde yetkililerin, Kremlin'in dış politika maceralarının sonuçlarını çözen, daha kötü ve daha kötü yaşayan halkına sunacak hiçbir şeyi yok.

Ek olarak, hem Ukrayna hem de Batı, 2014'ten sonra ortaya çıkan sorunları çözmek için Kremlin'in uzlaşma olarak değerlendirmeye hazır olacağı seçenekleri aktif olarak reddediyor.

Kırım'da herhangi bir pozisyon değişikliği pek mümkün değil. DPR ve LPR ile, Minsk anlaşmalarının mektubuna sıkı sıkıya uymakta ısrar ederseniz, Moskova da başarısız olacaktır.

Sonuçta, bu belge "Donbass cumhuriyetlerinin" silahlı kuvvetlerini elinde tuttuğunu ve gerçekte Ukrayna'dan bağımsız hale geldiklerini ve resmi olarak kompozisyonunu koruduğunu varsaymaktadır.

Öte yandan Kiev, hiç kimsenin herhangi bir Ukraynalı yetkiliyi kabul etmeyeceği bu bölgeleri, orada olup bitenleri etkilemeden ancak finanse edebilir.

Bunlar, Rus-Ukrayna çelişkilerini ve daha genel olarak Batı ile çatışmayı çözmek için en kötü (yani askeri) senaryo lehine konuşan faktörlerdir. Bununla birlikte, bu seçeneğin bariz dezavantajları da vardır. Birincisi, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin artan gücü ve Batı'nın (bu sefer gecikmeksizin görünüyor) Ukrayna'yı sağlamaya hazır olduğu askeri destek de dahil olmak üzere çeşitli unsurlar göz önüne alındığında; bugün RF Silahlı Kuvvetlerinin tüm hareketlerinin gerçek zamanlı olarak izlendiği düşünüldüğünde, hiçbir yıldırımın işe yaramayacağı aşikar. "Kardeş" ülkeyle uzun süren ve kanlı savaş, kesinlikle Kremlin stratejistlerinin istediği gibi değil.

Ünlü "hibrit savaş" ın bir parçası olarak Ukrayna topraklarında yeni "halk cumhuriyetleri" yaratma girişimleri, bu sefer büyük olasılıkla Kiev tarafından çok hızlı bir şekilde bastırılacak. Evet, şimdi hayal etmek zor. Ancak 2014'te mümkündü. Şimdi Ukrayna-Rusya sınırı sıkıca kapandı.

Genel olarak Ukrayna ile büyük bir savaş, Kore Savaşı senaryosunu takip etme tehlikesini taşır.

O zaman nasıl olduğunu size hatırlatmama izin verin. 1945'te Amerika Birleşik Devletleri ve SSCB, Kore'yi kabaca ikiye bölmeyi kabul etti - her biri 38 paralel. Haziran 1950'de, topçu siperindeki Kuzey Kore birlikleri sınırı geçerek Güney'e saldırdı. Ağustos ayına gelindiğinde, Sovyet birliklerinin desteğiyle Kuzey Koreliler Güney Kore'nin % 90'ını ele geçirmişti. Bununla birlikte, Japonya'dan çekilen Amerikalılar bir saldırı başlattı, Seul'e geri döndü ve hatta Pyongyang'ı ele geçirdi. Çin'in savaşa girmesi, bu savaşı daha da kanlı ve uzun süreli hale getirdi, ancak sonucu, üç yıllık şiddetli çatışmalardan sonra, Kuzey ve Güney Kore'nin sınırları, aynı 38. paralel boyunca aslında savaş öncesi düzeyde sabitlendi.

Olası bir Rus-Ukrayna savaşı sonucunda da benzer bir şey olabilir. Tamamlanmasıyla birlikte, Ukrayna sınırları 27 Şubat 2014 tarihi itibari ile eski haline getirilebilir. Ve burada, bugün Rusların çoğunluğu için mevcut hükümetin tüm başarılarının esas olarak bölgesel iktisaplara dayandığını hesaba katmak önemlidir. Öyleyse, sınırlar tekrar geri çekilirse ve hatta kanlı bir savaşı kaybetmenin bir sonucu olarak, bu Putin'in Rusya'daki ve hatta yakın çevresi içindeki prestijine ağır bir darbe olacaktır.

Ek olarak, başka bir teknik nokta var. Savaş Mayıs-Haziran aylarında başlasaydı, açıkça, Devlet Duması seçimlerinin süresiz olarak ertelenmesi gerekecekti. Bununla birlikte, Rusların "Donanmayı destekleyen" kitlesel gösterilerinin büyük ölçüde, diğer şeylerin yanı sıra, 2020 yazında cumhurbaşkanlığı dönemlerinin sıfırlanmasından kaynaklandığını anlamalısınız. Salgın nedeniyle ertelenen protesto, Ocak-Şubat 2021'de patlak verdi. Parlamento seçimlerinin iptali, iktidarın cumhurbaşkanının elinde toplanmasına yönelik bir başka adım olacak ve bu onun popülaritesini artırmayacak ve hatta büyük bir savaşın zemininde bile.

Son olarak, savaşa karşı son tartışma. Tarih, ölümlerinden on yıllar önce ülkelerini yöneten İspanya'daki Generalissimo Franco veya Portekiz'deki Antonio de Salazar gibi yirminci yüzyılda Avrupa'nın otoriter yöneticilerinin dış yayılmaya girişmediklerini gösteriyor. Ve tam tersi eski imparatorlukların büyüklüğünü eski haline getirmek için komşularına saldıranlar çok daha erken sona erdi.

Dolayısıyla Putin'in bugün karşı karşıya olduğu ikilem gerçekten de şuna indirgeniyor: Ya yaşam için hüküm sür ya da savaş.

Kaynak: rosbalt.ru

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.