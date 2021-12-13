Pakistan'ın nüfusu kaçtır? Pakistan hakkında tüm detaylar...

Pakistan'ın nüfusu kaçtır? Pakistan hangi kıtada yer almaktadır? Pakistan'ın başkenti neresidir? İşte tüm detayları ile Pakistan

Pakistan, Güney Asya'da yer alan ve 220 milyondan fazla nüfusu olan çok ırklı kalabalık bir ülke. Ağırlıklı olarak Urduca konuşan bir nüfusa sahip olan Pakistan, tarihsel ve kültürel olarak komşuları İran, Afganistan ve Hindistan ile ilişkileri olmuştur. Pakistan ve Hindistan 1947'de bağımsızlıklarını elde ettiğinden beri, Pakistan ezici çoğunluğu Müslüman nüfusuyla (Hindistan'daki Hinduların baskınlığının aksine) güneydoğu komşusu Hindistan'dan ayırt edildi. Pakistan, siyasi istikrar ve sürdürülebilir sosyal kalkınma elde etmek için varlığı boyunca mücadele etti. Başkenti, ülkenin kuzeyindeki Himalayaların eteklerinde yer alan İslamabad'dır ve en büyük şehri, güneyde Arap Denizi kıyısındaki Karaçi'dir.

Pakistan, İslam milliyetçilerinin taleplerine yanıt olarak Britanya Hindistanı'nın bölünmesi sırasında ortaya çıktı: Muhammed Ali Cinnah'ın liderliğindeki Hindistan Müslüman Birliği tarafından ifade edildiği gibi, Hindistan'ın Müslümanları sadece kendi ülkelerinde adil temsil hakkı elde edeceklerdi. Bağımsızlıktan 1971'e kadar, Pakistan (hem fiili hem de hukuken) iki bölgeden oluşuyordu: Hindistan alt kıtasının kuzeybatı kesiminde İndus Nehri havzasında yer alan Batı Pakistan ve 1.000 milden (1.600 km) daha büyük olan Doğu Pakistan. 1971'de iç savaşta patlak veren ciddi iç siyasi sorunlara yanıt olarak, Doğu Pakistan'dan bağımsız Bangladeş ülkesi ilan edildi.

Pakistan, kuzeybatıdan başlayarak, yükselen Pamirler ve Karakoram Sıradağları'ndan bir dağ sıraları labirenti, bir vadiler kompleksi ve yaşanılmaz platolardan, bereketli İndus Nehri ovasının dikkat çekici derecede düz yüzeyine kadar, zengin bir manzara çeşitliliğini kapsar. güneye doğru Arap Denizi'ne akar. Antik İpek Yolu ve Khyber Geçidi'nin bir bölümünü, başka türlü izole edilmiş alt kıtaya dış etkileri getiren ünlü geçit içerir. Pakistan'ın yönettiği Keşmir bölgesindeki K2 ve Nanga Parbat gibi yüksek zirveler, dağcılar için zorlu bir cazibe sunuyor. Ülkenin ana arteri olan İndus Nehri boyunca yer alan Mohenjo-daro antik bölgesi, medeniyetin beşiğinden birini işaret ediyor.

Yine de, siyasi ve kültürel olarak Pakistan kendini tanımlamakta zorlanıyor. Laik fikirleri benimseyen bir parlamenter demokrasi olarak kurulan ülke, tekrarlanan askeri darbeler ile dinin yani Sünni İslam'ın değerlerine bağlılık, giderek siyasi liderlerin ölçüldüğü bir standart haline geldi. Buna ek olarak, kuzey Pakistan'ın bazı kısımları - özellikle de eskiden Federal Olarak Yönetilen Kabile Bölgeleri (FATA) olarak adlandırılan Hayber Pakhtunkhwa bölgeleri, 2001'de ABD'nin Afganistan'ı işgalinden bu yana komşu Afganistan'ın Taliban'ı da dahil olmak üzere çeşitli militan İslamcı grupların üyeleri için bir sığınak haline geldi. Ülkenin çeşitli yerlerinde, zaman zaman etnik, dini ve sosyal çatışmalar alevlenmektedir ve bu alanlar genellikle merkezi yetkililer tarafından fiilen yönetilemez hale gelmiştir ve dini azınlıklara yönelik şiddet eylemleri arttığı gözlemlenmiştir.

1947'deki bölünme sırasında, 10 milyon kadar Müslüman mülteci Hindistan'daki evlerini terk etti ve Pakistan'a sığındı. Hemen hemen eşit sayıda Hindu ve Sih, Pakistan'a dönüşen bölgede topraklarından ve tanıdık çevrelerinden koparıldı ve Hindistan'a kaçtılar. Ortaya çıkması yüzyıllar süren önceki göçlerin aksine, bu kaotik nüfus transferleri neredeyse bir yıl sürmedi. Alt kıtada ortaya çıkan etki, o zamandan beri iki ülke arasındaki rekabette yankılandı ve her biri diğeriyle kalıcı bir yaşam tarzı aramaya devam etti. Pakistan ve Hindistan, üçü (1948-49, 1965 ve 1999) Keşmir yüzünden olmak üzere dört savaş yaptı. 1998'den beri her iki ülkenin de nükleer silahlara sahip olması, aralarındaki gerilimi daha da artırıyor.

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