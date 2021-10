MOSSAD nasıl çalışır ve hedefinde kimler var?

MİT’in, İsrail’in gizli servisi MOSSAD’a çalıştığı ortaya çıkarılan 15 kişilik bir şebekeyi başarılı bir operasyonla çökertmesi gündemdeki yerini korurken; yazar Mustafa Güldağı, Twitter’dan “MOSSAD”la ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son dönemlerde imza attığı işler kurum tarihinin belki de en hareketli sürecine işaret ediyor…

Önce İran Gizli Servisi'nin İranlı bir pilotu kaçırma girişimi MİT'in operasyonuyla boşa düştü. Son olarak da İsrail'in gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı ortaya çıkarılan farklı uyruklardan 15 kişilik bir şebeke çökertildi.

Yazar Mustafa Güldağı'n Twitter hesabından yaptığı “MİT Operasyonu-İsrail” başlıklı dikkat çeken paylaşımları şöyle:

1) MİT, 15 kişilik MOSSAD şebekesine operasyon yaptı. 3'er kişilik 5 ayrı hücre evi bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakaladı. MOSSAD Türkiye'de ne yapmaya çalışıyor? Önemli. Dikkatli okuyun.

2) Dünya genelinde MOSSAD'a hizmet eden "17 bin hücre evi" vardır. Olağanüstü tehlikeli durumlarda bu sayı "35 bine" çıkabiliyor. Dünyanın her ülkesinde bu hücre evleri var. Hücre evleri İsrail için aklınıza gelip gelmeyecek her türlü hizmetlerde bulunurlar. Daha önemlisi var.

3) Dünyanın her yerinde İsrail'e hizmet eden bir yapılanma daha var. Adı SAYAN yapılanması. Her elemanına "sayanim" denir. Bulundukları ülkelerde her birinin farklı görevi vardır. Araba sayanı, doktor sayan, bankacı sayan, emlak sayanı, ticaret sayanı, malzeme sayanı...

4) MOSSAD hangi ülkede araba ev kiralayacaksa araba ve apartman sayanı hemen bulur. Böylece ajanlar belge ile uğraşmaz. Bankacı sayan hızla para bulur. Doktor sayan hızla sağlık hizmetlerini görür. Malzeme sayanı ne lazımsa hızla bulur. Böylece MOSSAD'ın işi kolaylaşır.

5) Geçen aylarda MOSSAD'ın başına alelacele askeri operasyon uzmanı olan "David Barnea" getirildi. Askeri bilgi toplama ve askeri operasyon uzmanı olması MOSSAD'ın savaş ve vurucu operasyonlara başlayacağını gösterir. Yeni bir çatışma ve savaş için getirildi.

6) İsrail Savunma Kuvvetlerine bağlı "Sayeret Maktal" (Askeri Birlik) adında özel bir bölüm vardır. Askeri keşif, düşman hakkında bilgi toplama, ani baskın savaş öldürme işini yapar. Psikolojiyi bozacak derecede zorlu eğitimden geçenler bu savaş biriminde görev yapar. David Barnea burada yetişti.7) Sayeret Matkal birimi 1980'e kadar gizli tutuldu. Kimse bilmiyordu. Devletten emir almadan direk operasyon yapabilir. Ani patlama, bombalama, savaş, suikast yapar. Burada senelerce görev yapanlar daha sonra devlette önemli göreve gelmiştir. Başbakan, bakan, vekil, bürokrat gibi.

7) Sayeret Matkal birimi 1980'e kadar gizli tutuldu. Kimse bilmiyordu. Devletten emir almadan direk operasyon yapabilir. Ani patlama, bombalama, savaş, suikast yapar.Burada senelerce görev yapanlar daha sonra devlette önemli göreve gelmiştir. Başbakan, bakan, vekil, bürokrat gibi.

8) 1999'da başbakan olan Ehud Barak gibi. Sayeret Matkal'da ciddi ideolojik eğitimden geçerler. Koyu Siyonist ve Müslüman düşmanı olurlar. Acımadan Müslüman öldürmek için beyinleri hazır hale getirilir. Sayeret Matkal, MOSSAD'ın en iyi suikast birimi "KİDON" ile ortak çalışır.

9) KİDON sadece suikast için vardır. Eğitimi çocukluktan verilir, yıllarca sürer. "Bul ve öldür" kuralı ile çalışırlar. Görevi yerine getiremezlerse üzüntüden intihar bile ederler. Kaşıkçı cinayeti KİDON-Suud ortaklığı ile yapıldı. MOSSAD yaptı. Suud üzerinden olunca fark edilmedi.

10) KİDON'un bir suikast için yıllarca hazırlandığı olur. Ülkelerde satın alınmış adamlardan yardım alırlar. Patlayıcı zehirleme genel metotları. Korku salacaklarsa patlama. İz kaybettirecekse zehirleme. Uğur Mumcu suikastı da KİDON eylemi idi.

11) Bir şeyi farkettiniz mi? İçeride muhalefet, Sedat Peker ve bazı FETÖ'cü unsurlar hep bir ağızdan suikastlar olacak dedi. Geçen hafta yakalanan MOSSAD ajanları bu suikastları yapıp suçu hükümete atıp büyük bir kaos oluşturacaklardı. MİT operasyonla bunu engelledi.

12) Taktik şu: MOSSAD, CIA ve Biden'a bağlı grup ve şahıslar önce kulaklarına fısıldanan şeyleri dillendiriyorlar. CIA ve MOSSAD bunları gerçekleştirince dediğimiz çıktı deyip hükümete ve devlete operasyon yapıp kaos oluşturmak isteniyor. Derin kaos! Operasyon büyük.

13) Dillendirme ve psikolojik zemini MOSSAD ve CIA köpekleri yapıyor. Dillendirilen operasyonu ise MOSSAD hücrelerinde kalan ajanlar ve başta anlattığım “Sayanimler" yapıyor. MİT, MOSSAD'ın etkili hücre evlerini ve Sayanim ağının bir kısmını gizli takiple çökertti.

14) Lakin bilmeseniz de farketmeseniz de daha önemli bir şey oldu. MOSSAD'ın Türkiye Sayanim patronunun öldürüldüğü söyleniyor. Sayanimleri kontrol eden organize eden biri. Akdeniz, Afrika, Balkanlar karışacak. MİT derin operasyonlar yapıyor.

15) KİDON ve Sayeret Matkal devreye giriyor. Yeni MOSSAD başkanı onlardan. Vurucu ekipten. Bu sırada Dubai merkezli operasyonla Türkiye'nin FETÖ, PKK ve ajanları yok eden vurucu ekiplerini karalayıp istifa ettirmeye çalıştılar. Soylu v.b gibi.

16) Suikastı, medyatik operasyonu MOSSAD yapar ama başkasının izini bırakır. Eylemi, psikolojik harbi de MOSSAD yapar. Bunu yaparken üssü BAE'de kurduğu için BAE'yi konuşur durursunuz. Kaşıkçı'yı MOSSAD öldürdü. Suud üzerinden yaptığı için MOSSAD'ı değil Suud'u konuştuk.

17) MOSSAD'ın bölgede en büyük rakibi Hakan Fidan. Hakan Fidan ile MİT'in dağınık unsurları toparlanıp yenilenerek operasyon gücü artırılmıştır. Farkında değilsiniz ama son zamanda Soylu üzerinden Dubai'den çekilen operasyonda hedeflerden biri de MİT'ti. Ucu MİT'e uzanacaktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.