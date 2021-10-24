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TIMETURK / DÜNYA / İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan 'gizemli' ziyaret: Ülkenin adı açıklanmadı!

İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan 'gizemli' ziyaret: Ülkenin adı açıklanmadı!

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın adı açıklanmayan bir ülkeye 4 günlük resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-10-24 16:07:30
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan 'gizemli' ziyaret: Ülkenin adı açıklanmadı!

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gantz'ın 4 günlük resmi ziyaret kapsamında bugün adı açıklanmayan bir ülkeye gideceği belirtildi.

Gantz'ın ziyaretinde güvenlik meselesinin ele alınacağı belirtilirken, Savunma Bakanı'nın hangi ülkeyi ziyaret ettiğinin İsrail'e döndükten sonra kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Ziyaret edilecek ülkenin isminin neden paylaşılmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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