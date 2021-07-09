Kremlin: Putin, Taliban’la Moskova’da yapılan görüşmelerden haberdar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Taliban heyetinin Moskova ziyareti konusunda bilgisinin olup olmadığı sorusu karşısında, “Tabii ki Vladimir Putin’in bilgisi var” dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Putin'in, Taliban'ın siyasi kanadından bir heyetin Moskova'da bulunduğundan haberinin olduğunu belirtti. Afganistan'daki durumun son derece gergin olması nedeniyle Moskova'daki söz konusu temasların bir gereklilik hâline geldiğini kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Taliban heyetinin Moskova ziyareti konusunda bilgisinin olup olmadığı sorusu karşısında, “Tabii ki Vladimir Putin'in bilgisi var” dedi.

Kremlin Sözcüsü, “Afganistan'daki durumun çok gergin bir noktaya gelmiş olması nedeniyle (Taliban ile Moskova'da gerçekleştirilen) bu temaslar gerekliydi. Afganistan-Tacikistan sınırındaki durumun ne yönde ilerlediği de açık. Bu görüşmeler gerekliydi” vurgusunu yaptı.

Taliban güçlerinin Afganistan topraklarının hepsini ele geçirmesi hâlinde, Rusya'nın Taliban'ı Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanıması ihtimalinin bulunup bulunmadığı sorusu karşısındaysa, Peskov, ‘bu tip varsayımsal akıl yürütmelerin hiçbir manası olmadığını' belirtti.

Taliban: Doha'daki görüşmeler başarılı olursa saldırıyı durduracağız

Taliban'ın Katar'daki siyasi kanadından bir heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor. Heyetin sözcüsü Zabihullah Mujahid, gün içinde Moskova'da bir basın toplantısı düzenledi ve Taliban güçlerinin şu an Afganistan'ın yüzde 85'ini kontrol etmekte olduğunu söyledi.

Sözcü ayrıca, Kabil'deki hükümet ile olası bir ateşkes için görüşme yürütmekte olduklarını ve Doha'daki bu görüşmelerin başarılı olması hâlinde Taliban'ın saldırılarını durduracağını kaydetti.

Rusya Dışişleri: Taliban güvence verdi

Taliban heyeti dün de Rusya Devlet Başkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ile bir araya gelmişti. Moskova'daki bu görüşme sonrasında Rusya Dışişleri yetkilileri, Taliban'ın, komşu ülkelerin sınırlarını ihlal edilmeyeceğine ve Afganistan içindeki yabancı diplomatik temsilciliklerin güvenliğine dair güvence verdiğini belirtmişti.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü: Tüm kaynaklarımızı seferber ederiz

Rusya'nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü de Afganistan-Tacikistan sınırında bir kriz yaşanması hâlinde tüm kaynaklarını seferber edeceği uyarısında bulunuyor.

Afganistan'da gerilimin artması, en başta ABD, yabancı güçlerin neredeyse 20 yılın ardından Afganistan'dan çekilmeye başlamasını izliyor. Yabancı güçlerin çekilmeye başlaması ile Taliban bunu durumu yeni topraklar ele geçirmek için kullandı.

Lavrov: Rusya, Afganistan topraklarındaki gelişmelere müdahil olmayacak

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'daki gelişmelerin endişe yarattığını belirterek, "Rusya, gelişmeler sadece Afganistan topraklarında yaşandığı müddetçe hiçbir şey yapmayacak." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Afganistan'da çatışmaların sürdüğünü belirten Lavrov, "Afganistan'da olup bitenler, bizi yalnızca, müttefiklerimizin topraklarına sorunların yayılması açısından endişelendiriyor." değerlendirmesinde bulundu. Lavrov, Taliban'ın İran ve Tacikistan sınırlarında kontrol noktalarını ele geçirdiğini kaydederek, "Rusya, gelişmeler sadece Afganistan topraklarında yaşandığı müddetçe hiçbir şey yapmayacak. Tüm Afganların sözle destek verdiği siyasi sürecin bir an önce başlaması için ısrarlı çağrılarımızı tekrarlamaktan başka adım atmayacağız." diye konuştu. Jaishankar ise Afganistan'daki gelişmelerle doğrudan ilgilendiklerini dile getirdi. Oradaki şiddeti azaltmanın zaruri olduğunu vurgulayan Jaishankar, "Çünkü bu şiddet hem Afganistan'ı hem de komşu ülkeleri etkilemektedir. Hindistan ve Rusya için oradaki sürecin ekonomik, sosyal ve demokratik açıdan geliştirilmesi önemlidir." ifadelerini kullandı. Afganistan'daki durumun endişe verici olduğuna dikkati çeken Jaishankar, "Şiddet bir çözüm değil, bu nedenle Afganistan'da şiddetin azalmasını istiyoruz. Sonuç olarak Afganistan'da durumu düzelteceklerin meşru olması gerekir, bu göz ardı edilemez." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.