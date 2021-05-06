Kolombiya'da reformun yerini şiddet aldı

Vergi yasası tasarısıyla hükümet, halktan 6,3 milyar dolar toplamayı amaçlıyordu. Yasada temel olarak KDV’nin yükseltilmesi ve vergi tabanının genişletilmesi hedeflenirken tepkili kitle sokaklara çıkarak tepki gösterdi

Kolombiya'da 28 Nisan'da başlayan, hükümetin daha sonra geri çektiği vergi reformu tasarısına yönelik protestolar aralıksız sürüyor. Başkent Bogota'da göstericilerin bazı karakollara saldırılar düzenlediği bildirildi.Protestoların başlangıcından bu yana, biri polis en az 24 kişi öldü.. Polis ve göstericiler arasındaki çatışmalarda 800'den fazla kişi yaralandı, 80'den fazla kişi ise kayıp.

Protestoda taşlar böyle döşendi

Kolombiya'nın ABD ile yakın müttefikliği, neoliberal politikaları uygulaması, FARC ile imzalanan barış anlaşmasına rağmen terörün sürmesi, paramiliter gruplar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilerde Ivan Duque hükümetinin pozisyonu eleştiri almaktaydı. Pandemi nedeniyle derinleşen ekonomik sorunlara çözüm adı altında, “Sürdürülebilir Dayanışma Yasası” tasarısı kongreye sunuldu.

Halk neden tepkili?

Vergi yasası tasarısıyla hükümet, halktan 6,3 milyar dolar toplamayı amaçlıyordu. Yasada temel olarak KDV'nin yükseltilmesi ve vergi tabanının genişletilmesi hedefleniyordu. Yasa, asgari ücretin aylık 234 dolara denk geldiği ülkede aylık maaşı 663 doları geçenlerden gelir vergisi alınmasını içeriyordu. Protestolar nedeniyle istifa eden Hazine Bakanı Alberto Carrasquilla, paranın “yüzde 73'ünün bireylerden, geri kalanının şirketlerden” geleceğini söylemişti. Bu nedenle orta sınıftan emekçilerin yasaya tepkisi büyük oldu.

Derinleşen siyasi süreç

ColombiaReports'a göre; Kolombiya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Ivan Duque hükümeti, geri tepen hükümet karşıtı protestoları bastırmak için şiddet kullanmayı göze alırken bu durum siyasi krizi daha da derinleştirdi.Bir hafta önce yalnızca on binlerce kişinin katıldığı ulusal grev kapsamında yüzbinlerce insan Çarşamba günü sokaklara döküldü. Protestolar ve bağımsız medyayı susturma ve protestoları bastırmak için terörizmi kullanma girişimleri, aşırı sağcı Duque hükümetinin geleceğini belirsizleştirdi.

Hükümet için önemli tehdit

Kolombiya tarihindeki hiçbir protesto, iktidardaki hükümete tehdit oluşturmadı ve ayrıca mevcut ulusal grev hiçbir zaman bir politika değişikliğinden fazlasını aramadı.Protestolara son vermek için terörizmin kullanılması emrini veren Duque ve Savunma Bakanı Diego Molano'nun akıllara durgunluk veren yanlış yönetimi, durumu tersine çevirdi ve hükümeti devirme çağrılarını artırdı.

Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla'nın önerisi, Nisan ayı başlarında Kongre'ye gelmesinin ardından Ulusal Grev Komitesi tarafından neredeyse hemen reddedildi.İşçi sendikaları ve sosyal örgütlerden oluşan kurul derhal Çarşamba günkü ulusal grevi vergi reformunu reddetme, asgari bir temel gelir talep etme ve kamu görevlilerinin toplu ücretler için toplu pazarlık hakkı talep etme çağrısında bulundu.

Duque, vergi reformuna güzel bir isim vermenin, "Sürdürülebilir Dayanışma Yasası" nın Kongre'den geçmesini sağlayacağına inanıyordu, ancak daha fazla yanılamayacağını da öğrenmiş oldu

Orta sınıfa vergi yükü

Carrasquilla'nın son vergi reformu, aynı kurul tarafından 2019'da düzenlenen ve kırk yıldan fazla bir süredir en büyüğü olan hükümet karşıtı protestoları tetikleyen büyük şirketler için vergi indirimlerini kesmedi.Seçimlerden bir yıldan az bir süre önce, Duque'un aşırı sağcı Demokratik Merkezi dışında hiçbir siyasi parti , orta sınıf üzerindeki vergi yükünü artıracak vergi reformunu desteklemedi.

Güneybatı Kolombiya yerli örgütleri iş başında

Güneybatı Kolombiya'dan yerli örgütler ayrıca kamu yollarında artan geçiş ücretlerini protesto etmek için girişime katıldıklarını söylediler.Duque, vergi reformunu Kongre aracılığıyla almak için arka kapıları kullanmaya çalışırken koronavirüs salgınının sağlık hizmetleri, ekonomi ve kamu güvenliği üzerindeki yıkıcı etkisini ele almada başarısız olduğu için hoşnutsuzluk büyüdü.Ancak, hastaneler pandeminin başlangıcından bu yana en kötü krizlerini yaşarken, ülkenin muhalefeti sokaklara çıkıp çıkmama konusunda ikiye bölündü.

Tartışmalı cumhurbaşkanı

Vergi reformu havada kalırken , Ulusal Grev Komitesi muhalefet olsun ya da olmasın sokak protestoları çağrısında bulunacağını açıkladı.Duque, Salı günü yaptığı açıklamada, herkesin şaşkınlık içinde yaptığı bir duyuruda, bir Bogota yargıcının anayasal protesto hakkını askıya almayı kabul ettiğini bildirdi.Anayasaya yapılan saldırı muhalefeti birleştirdiği ve greve verdiği desteği övündüğü için bu hamle muhtemelen Kolombiya'nın "tarihteki en kötü cumhurbaşkanı" nın en kötüsü oldu.Savunma bakanı, polise protestoları tıpkı 2019'daki gibi şiddetle bastırmasını emretti, protestoları aynen 2019'daki gibi tırmandırdı ve bu süreçte vergi reformunu bitirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.