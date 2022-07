Karınca kolonileri karar verirken beyindeki nöron ağları gibi davranıyor

Bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir çalışma, karınca gruplarının bir beyindeki nöron ağlarına benzer şekilde davrandığını akla getiriyor.

Rockefeller Üniversitesinde çalışan Daniel Kronauer ve doktora sonrası araştırma görevlisi Asaf Gal, yeni bir deney düzeneği kurarak karınca kolonilerinde karar verme davranışını titizlikle analiz etmişler. Araştırmacıların geçtiğimiz ay Proceedings of the National Academy of Sciences bülteninde aktardığına göre bir koloni artan sıcaklıklar sebebiyle bulunduğu yeri tahliye ettiğinde, koloninin kararı hem bu sıcaklık artışının büyüklüğüne hem de karınca grubunun boyutuna bağlı oluyor.

Bulgular, karıncaların duyusal verileri gruplarının parametreleriyle birleştirerek bir grup yanıtına ulaştıklarını akla getiriyor. Bu süreç, kararlara yol açan sinirsel hesaplamalara benziyor.

Sosyal Evrim ve Davranış Laboratuvarının müdürü olan Kronauer şöyle aktarıyor: “Öncü bir yaklaşım geliştirerek, karınca kolonisinin girdileri algılayan ve sonrasında bunları davranışsal çıktılara tercüme eden biliş benzeri bir sistem sergilediğini gördük. Yeni çalışma, böcek topluluklarının nasıl müşterek hesaplama gerçekleştirdiğini anlama doğrultusunda atılmış ilk adımlardan biri.” .