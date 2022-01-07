İki ülke daha Kazakistan'a asker gönderme kararı aldı

Meclis Genel Kurulu, Kırgız askerlerin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamında Kazakistan'daki durum nedeniyle asker gönderilmeyi içeren tezkereyi görüşmek için olağanüstü toplandı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un onayıyla Bakanlar Kurulu tarafından Meclis'e sunulan ve Meclis Genel Kurulunda tartışmaya yol açan tezkerenin görüşmesine, kapalı oturumda devam edilmesine karar verildi.

Daha sonra Kırgızistan'ın Kazakistan'a asker göndermesinin yolunu açan tezkere, büyük çoğunlukla kabul edildi.

Böylece geçen hafta yemin ederek görevine başlayan 7. Dönem Meclis, ilk kararını almış oldu.

Öte yandan Meclis merdivenlerinde toplanan bir grup, Kırgızistan'ın Kazakistan'a asker göndermesinin yolunu açan tezkereyi protesto etti.

Kırgızistan'ın, KGAÖ Barış Gücü kapsamında Kazakistan'a 150 asker göndereceği bildirilmişti.

Öte yandan Tacikistan'ın Kazakistan'a asker göndermesini öngören tezkere parlamento tarafından kabul edildi.

Tacikistan Parlamentosunun üst ve alt kanatları, Tacik askerlerin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamında Kazakistan'a gönderilmesini içeren tezkereyi görüşmek için toplandı.

Ortak Genel Kurulda, Tacikistan'ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek için ülke dışına asker gönderilmesine izin veren tezkere kabul edildi.

Buna göre, Tacikistan KGAÖ Barış Gücü kapsamında Kazakistan'a 200 asker gönderecek.

Dün Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkesinin müttefiklik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kazakistan'a gönderilecek KGAÖ Barış Gücü mekanizmasına katılmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülke liderlerinden yardım istedi. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi.

KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.​​​​​​​